 Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Госфискальной службы

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Ни один кандидат в ходе предыдущего конкурса не дошел до финиша, поэтому конкурс снова объявлен. Надеемся, в этот раз кандидаты будут готовиться лучше или подадутся новые лица", – прокомментировал ситуацию глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Он также пояснил, что поскольку новая таможенная служба полноценно не запущена, правительство не может объявить конкурсы на заместителей ее глав. После запуска Гостаможслужбы победивший в конкурсе кандидат будет переведен туда.

"Это для меня большой вызов – все ожидают новых лиц, поскольку старые кадры не спешат создать новую структуру, ведь значительной части из них там может не оказаться. Поэтому мы немного сталкиваемся с саботажем, поэтому используем все механизмы, чтобы хотя бы в индивидуальном порядке заводить новых людей", – отметил Нефьодов.