[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.58 27.16
 Транспорт
  390  1
Все про:Boeing (158) Ryanair (238)

 Ryanair прекратила полеты 3 самолетов Boeing из-за трещин

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, приостановила полеты как минимум трех самолетов Boeing 737 из-за обнаружения трещин в их деталях.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает The Guardian, трещины были замечены между крылом и фюзеляжем.

Ryanair - не первая авиакомпания, столкнувшаяся с этой проблемой. Обнаружение трещин в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" из-за их сходства с вилками для корнишонов, уже привело к прекращению эксплуатации 50 самолетов Boeing по всему миру.

На прошлой неделе крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. прекратила эксплуатацию трех самолетов Boeing737 NG в связи с обнаружением аналогичных трещин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158067
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
журналистика Зеленский Кабмин Киев Милованов Тимофей правоохранительные органы Россия США Труба
 
 
 
 
 
 вверх