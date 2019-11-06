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Все про:испытания (52) поезд (688) Крюковский вагоностроительный завод (75)

 Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда. ФОТО

Крюковский вагоностроительный завод сообщает о начале испытаний нового дизельного поезда ДПКр-3.

Об этом со ссылкой на пресс-службу завода сообщает БизнесЦензор.

"На днях новый дизель-поезд ДПКр-3, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе, впервые покинул территорию предприятия и отправился на испытания на железную дорогу", - сообщает завод.

Поезд сейчас находится на станции Новомосковск-Днепровский Днепропетровской области. Продолжаются подготовительные работы, устанавливается оборудование для проведения прочностных, тормозных, динамических и других испытаний.

"Сегодня-завтра дизель-поезд выйдет в пробег на отрезке пути Новомосковск-Баловка. Испытания продлятся по специальной программе и продлятся более месяца", - сообщает завод.

Региональный дизель-поезд ДПКр-3 - второй отечественный дизель-поезд, созданный на Крюковском заводе. Он имеет три вагона. Два являются главными и моторными, один вагон - промежуточный - безмоторный.

Моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт. В них усиленн экологический стандарт отработанных газов силовой установки.

Всего в трех вагонах 170 мест. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм. Они имеют широкие удобные подлокотники, индивидуальные розетки с USB-разъемом.

В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части - не менее 450 мм. Между креслами один подлокотник, индивидуальные розетки. В каждом из вагонов будут по два багажных стеллажа.

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Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда 02
Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда 03
Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда 04
Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда 05

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158063
 
   
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 Топ комментарии
 
Кількість ідіотів вандалів невелика , але їх достатньо щоб сплюндрувати таку річ . Для гарантованого сплюндрування України було потрібно 73% зєбілів . Масштаби різні , а результат однаковий .
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Эх, ребята стараются) хотя бы визуально все выглядит неплохо) но по тех части отстает даже от той же песы( в любом случае государству не потянуть сейчас этот поезд. Желаю вагонному заводу процветания, а его коллективу финансового благополучия. Хотя с зп конструктора в 7к сильно не разживешься)
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Этот поезд скорее всего будет работать на маршруте Киев-Борисполь(Аэропорт). Наполняемость там будет.
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Кількість ідіотів вандалів невелика , але їх достатньо щоб сплюндрувати таку річ . Для гарантованого сплюндрування України було потрібно 73% зєбілів . Масштаби різні , а результат однаковий .
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Два дизельних двигуна на потяг це забагато! Вони щаймають купу місця і збільшують вартість потяга! Потяг має бути гібридним, на електромоторах і акумуляторах, а дизель має бути один, він має крутити генератор і живити акумулятори і електромотори і працювати завжди в режимі найвищого ККД, це зменшить витрати палива та збільшить вмісткість потяга! Потяг може мати пантогоаф для підзарядки і роботи від контактної мережі, на ділянках де вона існує, щоб ще зменшити витрати на дизпаливо! Досить вже робити тупі дизельні потяги, 21 століття на дворі, електромобілі вже скрізь на дорогах!
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ваше б желание, да осуществить))) Построение такого проекта с нуля, а больше технологий мы не имеем, при должном и даже повышенном финансировании, миииинимум 6 лет безперебойной, кропотливой работы инженеров и технологов, планистов и прочих. И это только что бы сделать прототип. в сумме 10 лет на то, что не известо ли получится или нет...слишком сложное тех.задание вы поставили)
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при "клятих" комуняках хватало и эл.энергии и дизеля, что даже в канаву сливали..
а сейчас резко ВСЕГО стало не хватать... парадокс какой-то...
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Эх, ребята стараются) хотя бы визуально все выглядит неплохо) но по тех части отстает даже от той же песы( в любом случае государству не потянуть сейчас этот поезд. Желаю вагонному заводу процветания, а его коллективу финансового благополучия. Хотя с зп конструктора в 7к сильно не разживешься)
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Сегодня минимальная зарплата в конструктора стартует с 15 000. Тоже мелочь, но все же не 7.
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Не знаю каким будет этот, но предыдущие - тихий ужас. Красивая обёртка с какахой внутри. Из всего, пожалуй туалет норм. Имел несчастье несколько раз проехаться поездом Черновцы-Львов и больше не имею желания. Спасибо, но мне даже старый советский плацкарт удобнее.
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Вы даже не передставляете, как заставляли экономить на материалах и трудозатратах, к тому же мотивации у инженеров небыло никакой (на счет работы в цехах не в курсе, но и там было тяжко, но лучше, чем у инженеров)...на момент создания первого електровоза мы работали по три для в неделю, остальное за свой счет, зп еле до 2к дотягивала) за туалет спасибо - как раз это была часть моей работы.
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170 мест это два хороших автобуса
на сколько это дешевле
дневные поезда это полная .......
поехал утром вечером доехал ночь ждешь
решил дела ночуешь и снова день едешь
выехал вечером приехал утром
решил вопросы и вечером уехал
сидячие вместе пусть сделает себе начальник в матриссе
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не согласен с Вами) тут все зависит от наполненности маршрута. если на маршруте один поез, то да, надобности никакой, а если эти поезда курсируют раз в полтора часа, как в Польше, например, то невероятно удобно, быстро и не дорого
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Дизель-поезда нужны как пригородные.
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Этот поезд скорее всего будет работать на маршруте Киев-Борисполь(Аэропорт). Наполняемость там будет.
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До конца года УЗ обещала этот поезд поставить на маршрут Киев - аэро - Борисполь.
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