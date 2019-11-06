 Крюковский завод начал испытания нового дизельного поезда. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу завода сообщает БизнесЦензор.
"На днях новый дизель-поезд ДПКр-3, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе, впервые покинул территорию предприятия и отправился на испытания на железную дорогу", - сообщает завод.
Поезд сейчас находится на станции Новомосковск-Днепровский Днепропетровской области. Продолжаются подготовительные работы, устанавливается оборудование для проведения прочностных, тормозных, динамических и других испытаний.
"Сегодня-завтра дизель-поезд выйдет в пробег на отрезке пути Новомосковск-Баловка. Испытания продлятся по специальной программе и продлятся более месяца", - сообщает завод.
Региональный дизель-поезд ДПКр-3 - второй отечественный дизель-поезд, созданный на Крюковском заводе. Он имеет три вагона. Два являются главными и моторными, один вагон - промежуточный - безмоторный.
Моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт. В них усиленн экологический стандарт отработанных газов силовой установки.
Всего в трех вагонах 170 мест. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм. Они имеют широкие удобные подлокотники, индивидуальные розетки с USB-разъемом.
В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части - не менее 450 мм. Между креслами один подлокотник, индивидуальные розетки. В каждом из вагонов будут по два багажных стеллажа.
а сейчас резко ВСЕГО стало не хватать... парадокс какой-то...
на сколько это дешевле
дневные поезда это полная .......
поехал утром вечером доехал ночь ждешь
решил дела ночуешь и снова день едешь
выехал вечером приехал утром
решил вопросы и вечером уехал
сидячие вместе пусть сделает себе начальник в матриссе