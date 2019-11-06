 Кабмин сократит 1770 сотрудников Госстата

Об этом в Facebook сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.
"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости", - сообщил Дубилет.
Сокращения пройдут за счет сокращения подразделений районного уровня. "С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", - сообщил Дубилет.
Часть функций, которые выполняли районные подразделения Госстата, будут переданы на областной уровень.
"Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество", - добавил Дубилет.
"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - написал Дубилет.
Падение бюджетных поступлений за октябрь составило 9,86%. Практически по всем показателям доходной части за исключением налоговых платежей населения.
Вот управления Нацбанка по регионам ликвидировали тоже и ничего, работает всё. Так кормили дармоедов 25 лет...
Как пример: кто будет сидеть выбирать по налоговым накладным объемы реализации отечественной/импортной продукции? Цифра тупо придумывается за чашкой кофе.
А потом нам рассказывают про мощную аналитику на основе стат.данных.
Одно расхождение между показателями средней з/п между статистикой и ПФ - это уже приговор системе Госстата.
----
Вы про компьютеры слышали?
Ни в одной стандартной конфигурации, выборки по одному из признаков в налоговой накладной нет, а справочник номенклатуры допускает применение нескольких кодов УКТЗ (в том числе с признаком отечественный/импортный) на один товар. Раздувать справочник в несколько раз, исключительно из-за хотелок статистики никто не будет.
Более того, налоговая накладная и расходная накладная совсем не обязательно совпадают, ибо могут создаваться на основе разных хоз.операций.
Понятно, что обработку сделать можно. Но тут вопрос - кто будет ее оплачивать? МСБ? Вот ему точно больше нефиг делать как платить деньги дабы удовлетворить желание стат.управление узнать очередную хрень.