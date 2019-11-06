 Кабмин сократит 1770 сотрудников Госстата

Об этом в Facebook сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости", - сообщил Дубилет.

Сокращения пройдут за счет сокращения подразделений районного уровня. "С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", - сообщил Дубилет.

Часть функций, которые выполняли районные подразделения Госстата, будут переданы на областной уровень.

"Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество", - добавил Дубилет.

"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - написал Дубилет.