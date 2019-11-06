[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.58 27.16
 Власть, Регуляторная политика
  2107  14
Все про:Госстат (809) Дмитрий Дубилет (23)

 Кабмин сократит 1770 сотрудников Госстата

Кабинет министров Украины сократит 1770 сотрудников Государственной службы статистики.

Об этом в Facebook сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости", - сообщил Дубилет.

Сокращения пройдут за счет сокращения подразделений районного уровня. "С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", - сообщил Дубилет.

Часть функций, которые выполняли районные подразделения Госстата, будут переданы на областной уровень.

"Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество", - добавил Дубилет.

"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - написал Дубилет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158048
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
А нафіга прогнози державі, в якій відсутня реалізація будь-якої стратегії? Щоб ублажити дакладами МВФ? Я б всіх з цієї шараги позвільняв.
 показать весь комментарий
 
Надеюсь это только начало, во всех подобных конторах работает куча бездельников на нехилых окладах.
 показать весь комментарий
 
А вы бывали в этих статуправлениях, что приписываете им такую важность? У них много дублирующих функций с другими госорганами. Информацию они не собирают, а обрабатывают ту, что приходит. Для этого большой штат не нужен. Давно пора было сократить расходы на зарплаты и материальное обеспечение в этом направлении.
Вот управления Нацбанка по регионам ликвидировали тоже и ничего, работает всё. Так кормили дармоедов 25 лет...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надеюсь это только начало, во всех подобных конторах работает куча бездельников на нехилых окладах.
 показать весь комментарий
 
 
чуваки курнут и каждый день новая бредятина Кабмин сократит 1770 сотрудников Госстата - Цензор.НЕТ 712
 показать весь комментарий
 
 
слишком статистика плохая для зе!лохов идет от госстата.. Нужно сокращать))
Падение бюджетных поступлений за октябрь составило 9,86%. Практически по всем показателям доходной части за исключением налоговых платежей населения.
 показать весь комментарий
 
Пошту гарік смєлянскій вже майже знищив , медицині на чолі з Міністром-юристом клямка , залізницю в дерибан , передають "ефективному власникові" решту промисловості разом з ОПК , для здачі в брухт і Україна повністю деіндустріалізована . На чому бєні будуть брати високу додаткову вартість для 40% темпів зростання економіки ? Тільки продажа землі іноземцю .
 показать весь комментарий
 
 
Их количество надо УВЕЛИЧЕВАТЬ,идиоты КОНЧЕННЫЕ. На основании чего вы прогнозы будете делать? Конченная власть! Сначало сбор и обработка данных,затем анализ. Кто будет собирать и обрабатывать ИДИОТЫ?
 показать весь комментарий
 
 
А нафіга прогнози державі, в якій відсутня реалізація будь-якої стратегії? Щоб ублажити дакладами МВФ? Я б всіх з цієї шараги позвільняв.
 показать весь комментарий
 
 
Там и стратегий то нет, чтобы что-то реализовывать Кабмин сократит 1770 сотрудников Госстата - Цензор.НЕТ 7919
 показать весь комментарий
 
А вы бывали в этих статуправлениях, что приписываете им такую важность? У них много дублирующих функций с другими госорганами. Информацию они не собирают, а обрабатывают ту, что приходит. Для этого большой штат не нужен. Давно пора было сократить расходы на зарплаты и материальное обеспечение в этом направлении.
Вот управления Нацбанка по регионам ликвидировали тоже и ничего, работает всё. Так кормили дармоедов 25 лет...
 показать весь комментарий
 
 
Боже , як цих дармоїдів багато біля корита . І кожну паскуду мусить же ш хтось годувати , пахати на нього . От звідки низькі зарплати в людей .
 показать весь комментарий
 
Вопрос "дармоедства" - это вопрос эффективного использования людей,а значит профессионализме руководителя. При одной и той же команде людей и разных руководителях результат может быть на порядок разный. Без прогнозов(краткосрочных,долгосрочных)НЕ ВОЗМОЖНО развитие экономики. Любая уважающая себя компания содержит аналитиков или пользуется их услугами. Если нет информации о состоянии производства то что можно планировать? Какие глупости.
 показать весь комментарий
 
 
ну вот их и отправили на хер, как ненужных. Государство с помощью налогов, кредитной ставки и регуляции может управлять экономикой. А данные получать централизированно в электронном виде. Для этого не надо тысячи людей. Сервер, техзадание, пара ИТшников и показатели которые требуется считать с заданными формулами.
 показать весь комментарий
 
Начнем с того, что за исключением фин.отчетности и некоторых наиболее примитивных остальные - полный бред взятый с потолка.

Как пример: кто будет сидеть выбирать по налоговым накладным объемы реализации отечественной/импортной продукции? Цифра тупо придумывается за чашкой кофе.
А потом нам рассказывают про мощную аналитику на основе стат.данных.
Одно расхождение между показателями средней з/п между статистикой и ПФ - это уже приговор системе Госстата.
 показать весь комментарий
 
кто будет сидеть выбирать по налоговым накладным объемы реализации отечественной/импортной продукции?

----
Вы про компьютеры слышали?
 показать весь комментарий
 
Обработку напишите?
Ни в одной стандартной конфигурации, выборки по одному из признаков в налоговой накладной нет, а справочник номенклатуры допускает применение нескольких кодов УКТЗ (в том числе с признаком отечественный/импортный) на один товар. Раздувать справочник в несколько раз, исключительно из-за хотелок статистики никто не будет.

Более того, налоговая накладная и расходная накладная совсем не обязательно совпадают, ибо могут создаваться на основе разных хоз.операций.
Понятно, что обработку сделать можно. Но тут вопрос - кто будет ее оплачивать? МСБ? Вот ему точно больше нефиг делать как платить деньги дабы удовлетворить желание стат.управление узнать очередную хрень.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
журналистика Зеленский Кабмин Киев Милованов Тимофей правоохранительные органы Россия США Труба
 
 
 
 
 
 вверх