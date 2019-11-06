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 Заммэра Ужгорода подозревают в масштабных махинациях с землей

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя главы Ужгородского городского совета на масштабных злоупотреблениях, в результате которых были отчуждены земельные участки, предназначенные под жилую застройку.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в 2014 году, будучи членом земельной комиссии горсовета, чиновник оформил на подставных лиц три земельных участка общей площадью 0,3 га. Позже земля была противоправно передана в распоряжение его жене, которая летом этого года продала ее своему знакомому за 1 млн 200 тыс. грн", - сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины в помещении Ужгородского городского совета и по местам работы и жительства фигуранта производства были проведены обыски.

"Решается вопрос об объявлении заместителю главы горсовета подозрения в совершении преступления", - отметили в СБУ.

Как сообщалось, 5 ноября днем стало известно, что в здании Ужгородского горсовета проходят обыски по делу о выделении земельных участков горсоветом минувшего созыва в 2014 году.

Следственные действия проводили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158037
 
 
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