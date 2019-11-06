 Заместителя мэра Ужгорода заподозрили в масштабных махинациях с землей

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в 2014 году, будучи членом земельной комиссии горсовета, чиновник оформил на подставных лиц три земельных участка общей площадью 0,3 га. Позже земля была противоправно передана в распоряжение его жене, которая летом этого года продала ее своему знакомому за 1 млн 200 тыс. грн", - сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины в помещении Ужгородского городского совета и по местам работы и жительства фигуранта производства были проведены обыски.

"Решается вопрос об объявлении заместителю главы горсовета подозрения в совершении преступления", - отметили в СБУ.

Как сообщалось, 5 ноября днем стало известно, что в здании Ужгородского горсовета проходят обыски по делу о выделении земельных участков горсоветом минувшего созыва в 2014 году.

Следственные действия проводили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ).