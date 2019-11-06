 "Метинвест" модернизирует газоочистные сооружения на мариупольских активах

Об этом со ссылкой на uaprom сообщает БизнесЦензор.

"На сегодня у нас есть техническое решение по газоочистке неорганизованных выбросов на комбинате "Азовсталь". Мы уже приступили к детальному проектированию, в ближайшее время это будет в активном строительстве. Для комбината Ильича мы тоже заказали уже техническое решение и в ближайшее время мы надеемся его получить и также начать проектировать", - сказал Рыженков.

По его словам, на завершающем этапе также находится реконструкция аглофабрики на ММКИ, работы по которой завершены на 70%.

"Мы завершим в ближайшие 10-12 месяцев (этот проект) и это снизит выбросы аглофабрики на 90%", - сообщил Рыженков.