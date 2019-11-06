 Xerox планирует купить HP

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

HP имеет капитализацию в $27 млрд, это в три раза больше потенциального покупателя.

Xerox может предложить за нее цену выше рыночной и оплатить наличными и акциями, говорят собеседники издания. Они подчеркнули, что нет гарантий, что предложение будет сделано и что сделка состоится. По их словам, совет директоров Xerox обсудил возможность сделки 5 октября.

Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm. В результате Fujifilm станет единственным акционером Fuji Xerox, которая продает копировальные аппараты и принтеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания также получила неформальное обещание инвестиций от крупного банка, говорят источники газеты.

Сделка может помочь двум известным производителям с богатой историей переформатировать бизнес в ситуации, когда снижается спрос на распечатывание документов на бумаге, пишет издание. По оценке ее источников, объединение может помочь сторонам сократить издержки более чем на $2 млрд.

Xerox выпускает преимущественно большие принтеры и копировальную технику. HP, которая выделилась из Hewlett-Packard в 2015 году, выпускает более мелкие принтеры и картриджи для них, а также является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире. Годовая выручка Xerox - около $10 млрд, у HP - $58 млрд.