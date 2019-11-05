 Кабмин заложил в бюджет 3,5 миллиарда от легализации азартных игр и добычи янтаря

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует доработанный проект закона "О государственном бюджете на 2020 год" к рассмотрению во втором чтении.

Согласно проекту, поступления от рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря будут направлены в общий фонд бюджета, а от легализации азартных игр – в спецфонд.

Кроме того, с учетом предложений Верховной Рады, доходы общего фонда государственного бюджета увеличены на 8,85 млрд грн за счет части чистой прибыли (дохода) государственных предприятий и дивидендов, на 2,83 млрд грн – от поступлений от аренды госимущества.

Показатели поступления средств от приватизации государственного имущества увеличены на 7 млрд грн – до 12 млрд грн.

В доработанном проекте доходы государственного бюджета на 2020 год (без трансфертов) предусмотрены в сумме 1 084,91 млрд грн грн, что на 14,18 млрд грн больше, по сравнению с первым чтением.

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Как сообщалось, на заседании в воскресенье, 3 октября, Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде.

В том числе доходы общего фонда составят 965,91 млрд грн и доходы специального фонда – 119 млрд грн, увеличение по общему фонду запланировано на 11,92 млрд грн и по специальному фонду – на 2,26 млрд грн.