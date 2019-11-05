[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.57 27.24
 IT, Социальная политика
  484  0
Все про:Зеленский (430) пенсия (372) приложение (171)

 Зеленский поручил обеспечить назначение пенсий через мобильное приложение

Президент Владимир Зеленский поручил до конца 2019 года ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

В ходе встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров Зеленский подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца 2019 года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Как сообщалось, Пенсионный фонд с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение "Пенсионный фонд", позволяющее получить возможность доступа к электронным сервисам с помощью смартфонов и планшетов.

В августе Пенсионный фонд запустил сервис "е-пенсия" для подачи заявок на назначение выплат в электронном формате. Через веб-портал электронных услуг ПФУ можно самостоятельно подать документы, необходимые для получения пенсионного обеспечения, после чего забрать удостоверение и выплату в отделении.

Также Пенсионный фонд начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел (ретроконверсию), в ходе которой планируется перевести 10 млн действующих пенсионных дел в электронный формат до 2024 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157978
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиIT
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей госбюджет Зеленский Кабмин Киев Милованов Тимофей Минобороны правоохранительные органы США
 
 
 
 
 
 вверх