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 Цены на электроэнергию для промышленности упали до минимума за 4 месяца

Цена на электроэнергию, которая продается и покупается на рынке "на сутки вперед" (РСН), 4-5 ноября упала до самых низких значений за четыре месяца работы нового рынка электрической энергии с 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

"Так, на 4 ноября средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РСН в ОЭС Украины составляла 1 392,42 грн за МВт-ч без НДС. На 5 ноября цена снизилась еще на 0,3% и составила 1 388,02 грн за МВт-ч без НДС. Это самый низкий минимальный показатель рабочего дня с июля 2019 года", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" минувшей ночью впервые вынужденно ограничила выработку "зеленой" генерации в составе Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все – группа "ДТЭК") из-за снижения потребления электроэнергии, вызванного теплым ноябрем. В то же время компании придется компенсировать ВЭС стоимость недовыработанной ими электроэнергии по высокому "зеленому тарифу".

При этом были отключены в резерв (или перенесен пуск на дневное время) семь энергоблоков на ТЭС. Также диспетчерам пришлось разгрузить более чем на 500 МВт относительно коммерческого графика ТЭЦ и ТЭС, которые оставались в работе.

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.

Как сообщал БЦ, с запуском рынка электроэнергия для промышленных потребителей подорожала в среднем на 25%. Главным выгодополучателем запуска нового механизма поставок электроэнергии стал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157977
 
   
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