 Фирма сына Омельченко получила разрешение на строительство высотки на месте АЗС

Соответствующий приказ 24 сентября подписал и.о. обязанности директора Департамента Александр Яструбенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, департамент позволил фирме проектировать строительство "зданий гостиничного, офисного и многофункционального назначения".

Градостроительные условия и ограничения выданы в соответствии с Детальным планом территории в пределах Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенская, Механизаторов, Кудряшова и железнодорожных путей, который утвержден решением Киевсовета от 24 сентября 2015 года.

Однако, как отмечает издание, этот ДПТ в июле этого года был отменен судом. Это решение еще на вступило в законную силу, поскольку Киевсовет подал апелляционную жалобу.

При этом детальный план территории незаконно изменяет функциональное назначение участка, который собирается застроить "Самрт-Девелопмент". Так, согласно Генплану Киева, это коммунально-складские территории, а в ДПТ они стали зоной "общественной застройки". Таким образом, ДПТ в этой части противоречит Генплану.

Между тем, выданные ГУО не полностью отвечают указанному ДПТ, согласно которому они выданы, и позволяют заказчику проектировать жилые дома.

Во-первых, в ДПТ показатель плотности населения вообще не указан, поскольку для общественной застройки он не рассчитывается. Зато в ГУО Департамент вписал предельно допустимую плотность населения в соответствии с проектными решениями ДПТ, несмотря на то, что в ДПТ этого нет.

Во-вторых, в ДПТ указаны четкие показатели расстояний от проектируемого объекта, до "красных линий", линий регулирования застройки и до существующих домов. Но в ГУО эти показатели размыты.

Вместе с тем предельная высота объекта четко скопирована с ДПТ и указана в Балтийской системе высот – 223,9 м. Учитывая, что уровень участка возле улицы и на границе с парком составляет 145 м и 155 м в Балтийской системе высот, то высота застройки составит ориентировочно от 68 м до 78 м, то есть примерно 25 этажей. Окончательная высота будет определена в проектной документации.

Строительство запланировано на четырех участках общей площадью 1,52 га, которые фирма получила в аренду в 2018-2019 годах.

Договор аренды одного из этих участков прокуратура пытается разорвать через суд. Прокуроры указывают, что фирма "Смарт-Девелопмент", являясь с 2011 года собственником помещения АЗС площадью 22 кв. м, незаконно получила в аренду 0,06 га для строительства и обслуживания комплекса многофункционального назначения, так как площадь участка в 27 раз превышает площадь этой АЗС. Кроме того, участок находится в санитарно-защитной зоне, где запрещено строительство жилых и других объектов.

Суд первой инстанции (судья Екатерина Головина) в удовлетворении иска прокуратуре в сентябре этого года отказал. Решение еще не вступило в силу, поскольку прокуроры подали апелляцию.

Указанная АЗС фигурирует в процессах относительно уклонения от уплаты налогов и реализации некачественного топлива. В частности, в 2014 году через эту АЗС реализовывало топливо ООО "Барс 2000". А в 2016 году – ООО "Бизнес Оил Групп".

Учредителями ООО "Смарт-Девелопмент" является сын бывшего мэра Киева, а ныне депутата Киевсовета Александра Омельченко – Александр Омельченко (50%), а также Александр Селюк (8,3%), Владислава Селюк (25%), Денис Селюк (8, 3%) и Никита Селюк (8,4%). Руководителем компании является Татьяна Валерьевна Ковтун. Лицо с таким ФИО ранее возглавляло Отдел капитального строительства и реконструкции Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.