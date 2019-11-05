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 Экспорт зерновых достиг 20 миллионов тонн

С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала почти 20 млн тонн зерновых культур, в частности, более 11,8 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – почти 9 млн тонн, фуражной – более 2,9 млн тонн), ячменя – 3,2 млн тонн, кукурузы – 4,6 млн тонн.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано почти 14,5 млн тонн зерновых, в частности, почти 8 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – более 4,7 млн тонн и фуражной пшеницы более 3,2 млн тонн), ячменя – более 2,8 млн тонн, кукурузы – 3,2 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано свыше 3,8 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано свыше 2,1 млн тонн масличных культур.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157966
 
 
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