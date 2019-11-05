 Минфин разместил четырехлетние облигации в гривне под 13,3% годовых

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

В частности, от размещения самых длинных, четырехлетних ОВГЗ, поступило 2,31 млрд грн при спросе 12,47 млрд грн.

Продажа облигаций сроком обращения один год принесла 521,43 млн грн, от размещения трехмесячных ОВГЗ поступило 311,66 млн грн.

Как отмечает пресс-служба Минфина, по итогам аукционов удалось снизить стоимость заимствований.

Так, средневзвешенные ставки доходности по трехмесячным ОВГЗ составили 14,35% (снижение на 100 базисных пунктов), по 1-летним ОВГЗ – 14% (снижение на 27 б.п.), по 4-летним ОВГЗ – 13,3% (в последний раз перед этим четырехлетние бумаги размещались в мае по ставке 16%).

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 29 октября сократило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,57 млрд грн, по сравнению с 3,01 млрд грн неделей ранее, снизив ставки по одно- и двухлетним облигациям.