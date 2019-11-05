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Все про:госдолг (434) гривня (666) Минфин (1230) ОВГЗ (284)

 Минфин разместил четырехлетние облигации в гривне под 13,3% годовых

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 5 ноября, привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 3,14 млрд грн, по сравнению с 1,57 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

В частности, от размещения самых длинных, четырехлетних ОВГЗ, поступило 2,31 млрд грн при спросе 12,47 млрд грн.

Продажа облигаций сроком обращения один год принесла 521,43 млн грн, от размещения трехмесячных ОВГЗ поступило 311,66 млн грн.

Как отмечает пресс-служба Минфина, по итогам аукционов удалось снизить стоимость заимствований.

Так, средневзвешенные ставки доходности по трехмесячным ОВГЗ составили 14,35% (снижение на 100 базисных пунктов), по 1-летним ОВГЗ – 14% (снижение на 27 б.п.), по 4-летним ОВГЗ – 13,3% (в последний раз перед этим четырехлетние бумаги размещались в мае по ставке 16%).

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 29 октября сократило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,57 млрд грн, по сравнению с 3,01 млрд грн неделей ранее, снизив ставки по одно- и двухлетним облигациям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157962
 
 
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Спрос на украинские облигациии существенно превосходит предложение. Поэтому доходность сокращается. Так будет и дальше. Реально довести годовую доходность облигаций до 10%. Может быть даже чуть ниже. Одним словом, ситуация постепенно стабилизируется.
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Падение бюджетных поступлений за октябрь составило 9,86%. Практически по всем показателям доходной части за исключением налоговых платежей населения.

Судя по дыре в бюджете в 55-78 млрд. гривен (это очень оптимистичная цифра, без учета возможных потерь от ухода табачных компаний) - нарИд ждёт режим жёсткой экономии.

В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен.
Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?
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