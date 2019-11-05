 Объем денежных переводов в Украине вырос на 35%. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) традиционно приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями. Наибольший объем переводов в пределах Украины (более 67%) осуществили две системы перевода средств – Forpost (ООО "Пост Финанс", компания из группы "Нова пошта", – ред.) и Почтовый перевод (АО "Укрпочта"), – сказано в сообщении.

По данным НБУ, с начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило более $1,7 млрд в эквиваленте, что на 4% меньше, чем за девять месяцев 2018 года. Такое незначительное колебание в НБУ связывают с сезонными факторами.

В целом, в течение девяти месяцев 2019 в Украине трансграничные переводы фактически осуществляли 9 систем перевода средств, из них 2 – созданы резидентами и 7 – созданы нерезидентами (4 системы из США, по 1 системе – из Грузии, Канады, Азербайджана). Больше всего средств перевели из США и Израиля. Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств – резиденты США.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за 2018 год вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом (в 2017 году в пределах Украины переведено $4,456 млрд в эквиваленте). Преобладающий объем внутригосударственных переводов (92%) осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями.