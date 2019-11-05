 Польша выдала 15 тысяч дополнительных разрешений для украинских перевозчиков

Соответствующий протокол был подписан по итогам переговоров в рамках украинского-польской Смешанной Комиссии по вопросам международных грузовых автомобильных перевозок, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, разрешения из предварительного обмена на 2020 год будут действительны до 31 января 2021 года, польская сторона должна передать их до 15 ноября.

Процедура оформления дополнительных разрешений Республики Польша будет определена 7 ноября на заседании Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с оформлением, выдачей, учетом и анализом эффективности использования разрешений на поездку по территориям иностранных государств.

Кроме того, по решению Смешанной комиссии с 12 ноября аннулируются 160 тысяч разрешений Республики Польша на въезд. Для возвращения в страну регистрации транспортного средства у перевозчиков есть время до 31 декабря 2019 года.

Также подтверждена договоренность относительно осуществления предварительного обмена разрешений на 2020 год на уровне 2019 года в количестве 160 тысяч.

"Украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на установлении контингента разрешений минимум на уровне 200 тыс.", – подчеркивается в сообщении.

Вопрос установления квоты разрешений на 2020 год окончательно будет рассмотрен на встрече министров инфраструктуры Украины и Польши, которая состоится ориентировочно в конце ноября 2019 года после формирования нового правительства Польши.

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Как сообщалось, ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, ЕВА) заявили, что по состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.

Как указывали в ЕВА, из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы.