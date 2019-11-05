 Реестр арестованного имущества будет запущен до конца года, – АРМА

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает БизнесЦензор.

Реестр позволит отслеживать состояние и статус арестованного имущества.

"1 ноября был завершен первый этап испытаний прототипа реестра арестованного имущества, который будет запущен в опытную эксплуатацию до конца года. Эта система позволит понять всем желающим, что происходит с арестованным имуществом", – сказано в сообщении.

На сегодня совокупный объем депозитного портфеля АРМА в гривне, евро и долларах составляет около 350 млн грн (это арестованные средства, которые переданы в управление или средства от продажи арестованного имущества). На них уже начислено около 35 млн грн процентов. В управление АРМА на основании судебных решений передано около 1500 активов.

Глава Нацагентства Антон Янчук считает, что АРМА должна стать более открытой и прозрачной.

"Конкурсный отбор на должность управляющих будет транслироваться в прямом эфире, а объявления о продаже либо передаче в управление имущества должны дублироваться на специализированных сайтах", – заявил Янчук.