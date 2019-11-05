[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.57 27.24
 Промышленность
  162  0
Все про:продажа (1049) промышленность (237) Госстат (809)

 Объем реализованной промышленной продукции вырос на 3,7%, – Госстат

В Украине в январе-сентябре 2019 года реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 1876,63 млрд грн, что на 3,7% больше, чем в январе-сентябре 2018 года (1810,33 млрд грн), в том числе за пределы страны – на 504,43 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности сократился на 6,4%, к августу 2019 года – на 3,6%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года снизилась на 2,5% (к августу 2019 года – на 3,1%), перерабатывающей промышленности – сократилась на 5% (к августу 2019 года – на 1,2%).

В общем объеме реализации промпродукции за 9 месяцев 2019г. наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (64,2%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (17,9%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16,7%), металлургическое производство (16,7%).

Как сообщалось, в 2018 году реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 508,6 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157951
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей госбюджет Зеленский Киев Милованов Тимофей Минобороны Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх