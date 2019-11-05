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 Крупнейшая сеть АЗС снизила цены на автогаз

Средняя по стране цена автогаза на АЗС за сутки опустилась на 4 копейки за литр – до 11,44 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, понизила цены в среднем на 10 копеек – до 10,86–10,98 грн/л.

Самая низкая цена в сети "Привата" зафиксирована в Житомирской области – 10,05 грн/л.

На станциях AMIC цена на стелах (без учета программ лояльности) опустилась на 17 копеек – до 11,42 грн/л.

Сети Mango и "Рур груп" снизили цены на 10-13 копеек за литр.

Как сообщалось, цены на автогаз в розничных сетях перешли к снижению 16 октября. Средняя по стране стоимость автогаза в сетях АЗС за это время уменьшилась на 40 коп./л. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157940
 
 
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