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 Импорт подержанных автомобилей в октябре подскочил в 2,3 раза

В октябре 2019 года украинцы зарегистрировали 27 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Отмечается, что это максимальный результат, не считая первые три месяца года, когда по льготным ставкам легализировались "евробляхеры".

По сравнению с прошлогодним октябрем регистрации импортированных легковых б/у авто увеличились в 2,3 раза.

Больше всего среди этих машин было автомобилей марки Volkswagen. В течение октября украинскую прописку получили сразу 4,4 тыс. подержанных авто этого бренда.

Второй по популярности была чешская Skoda, в активе которой 2,4 тыс. украинских регистрационных номеров.

На третьем месте – Ford – 2,3 тыс. автомобилей.

Также в топ-5 брендов ввезенных легковых автомобилей с пробегом попали: Renault – 2,2 тыс. штук и Opel – 1,8 тыс.

Всего с января по октябрь в Украине было зарегистрировано 349 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что более чем в 4 раза выше показателя годичной давности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157937
 
 
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