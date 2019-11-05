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 Минцифры обещает начать консультации для малого и среднего бизнеса

Министерство цифровой трансформации разрабатывает консалтинговые зоны для предпринимателей, которые будут работать в режимах онлайн и офлайн для граждан Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Минцифры работает над созданием консалтинговых зон для предпринимателей, которые будут работать в онлайн- и офлайн-режиме и будут доступны гражданам со всех уголков Украины. Чтобы предприниматели смогли получать доступные и профессиональные консультации по систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, hr, маркетинга и продаж", - сказано в сообщении.

Сейчас разрабатываются учебные методики и программа.

"Мы стремимся, чтобы эта информация была наиболее полезной и востребованной для бизнеса, поэтому призываем молодых предпринимателей анонимно поделиться своими проблемами, трудностями и вызовами, которые им приходится преодолевать ежедневно. Опрос продлится до 20 ноября 2019 года", - отметили в Минцифры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157932
 
 
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