 Власти Львова предложили повысить плату за проезд в транспорте до 6 гривен

Проект соответствующего решения горисполкома обнародован на сайте горсовета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту, стоимость одноразового проездного билета, купленного в киосках предприятия "Львовэлектротранс" и при помощи смартфонов в электротранспорте, при помощи SMS и в терминалах самообслуживания составит 6 грн, а стоимость одного билета, купленного у водителя, – 7 грн.

Стоимость льготных билетов предлагают установить в размере 3,5 грн при покупке в вагоне у водителя и в размере 3 грн – при покупке при помощи смартфонов в электротранспорте, при помощи SMS и в терминалах самообслуживания.

Стоимость перевозки багажа предлагают установить на уровне 7 грн.

В анализе регуляторного влияния проекта указано, что "Львовэлектротранс" за восемь месяцев перевез 62,9 млн пассажиров, из которых 41,2 млн – льготники, пользующиеся правом на бесплатный проезд.

Убытки предприятия от перевозок за первое полугодие 2019 года составили 25,68 млн грн.