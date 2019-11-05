 "Нафтогаз" ждет предложений от России для отказа от претензий к "Газпрому" на $22 миллиарда, – Коболев

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Российская сторона предлагает "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 млрд по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на около $7 млрд. Итого $22 миллиарда – "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимы суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?", – подчеркнул Коболев.

Глава "Нафтогаза" также прокомментировал озвученные руководством России предложения вернуться к прямым поставкам газа из России.

"Обещают цену, меньшую на 25%, чем мы имеем сейчас из Европы. По действующему контракту мы уже вправе покупать российский газ по цене немецкого хаба. "Газпром" отказывается выполнять это положение контракта", – напомнил Коболев.

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Как сообщалось, на минувшей неделе российский президент Владимир Путин заявил, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

Напомним, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд (около $3 млрд с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины.

Попытки "Газпрома" оспорить это решение в судах Украины оказались безуспешными. В апреле 2017 года АМКУ направил в департамент государственной исполнительной службы Минюста требование о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн (штраф + 100% пени), что составляет около $7 млрд по текущему курсу.