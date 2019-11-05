 На Волыни увеличилось количество бытовых потребителей газа

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас общее количество бытовых потребителей газа в области достигло почти 250 тысяч, львиная доля которых – клиенты из областного центра и крупных городов области, передает БизнесЦензор.

Так, наиболее активно количество клиентов "Волыньгаз Сбыта" растет в областном центре и Луцком районе – за год здесь новыми потребителями газа стали почти 1 500 домохозяйств. Еще около 160 новых потребителей компания получила в городе Ковеле, во Владимире-Волынском – около 170 новых клиентов, в Нововолынске – 25.

Как пояснили в компании, такое увеличение связано с новостройками в городах. В большинстве районов области зарегистрировано всего около десятка новых пользователей газа.

"Из всех видов топлива волыняне все же отдают предпочтение природному газу, как доступному и экологическому энергоносителю. В то же время в сельской местности отдельные потребители переходят на использование альтернативных видов топлива, в частности, древесины. Поэтому клиентская база находится в постоянном движении", – прокомментировал директор "Волыньгаз сбыта" Николай Тищук.

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Как отмечают в компании, сейчас большинство поставок газа "Волыньгаз сбыта" приходится на бытовых потребителей. Однако, эта категория является самой проблематичной и требует значительных финансовых и человеческих ресурсов.

В частности, специалисты газоснабжающей компании работают с потребителями газа-населением в Луцке, и в каждом районе Волынской области. Ежедневно сотрудники "Волыньгаз сбыта" обслуживают тысячи клиентов, предоставляют им всю необходимую исчерпывающую информацию, обрабатывают обращения.

В то же время торговая наценка "Волыньгаз сбыта" составляет всего 2,5% от закупочной цены природного газа. Поэтому при оплате за газ, эту наценку используют на печать и доставку квитанций, поддержание необходимых сервисов для онлайн-общения с клиентами, в частности – "Личного кабинета" потребителя на сайте 104.ua, мобильных приложений 104 MobileLight (iOS) и 104Mobile (Android), Контакт -центра и др.

Однако, как указывают в компании, ситуацию значительно усложняют многомиллионные долги потребителей, в том числе и получателей государственной помощи, а также большое количество льготников и субсидиантов.

Напомним, основной сферой деятельности ООО "Волыньгаз сбыт" является поставка природного газа всем категориям потребителей Волынской области. Компания законодательно определена поставщиком газа со специальными обязанностями.

Клиентами компании являются около 250 тысяч семей Волыни, свыше 1 300 промышленных предприятий и комбыта, около 250 бюджетных учреждений и около 300 религиозных организаций.