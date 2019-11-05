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Все про:ВВП (508) долг (1262) Минфин (1230) Маркарова (154)

 Совокупный долг Украины в 2020 году сократится до 52,4% ВВП, – Маркарова

Государственный и гарантированный долг Украины в 2020 году сократится до 52,4%.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша цель по долгу – снизить его до 52,4% ВВП. Успех в приватизации может помочь сократить этот показатель более кардинально", – написала Макарова.

Согласно сообщению Минфина, доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2020 год предусматривает объем государственного долга в гривневом эквиваленте на уровне 2,045 трлн грн, что составит 45,3% прогнозного ВВП.

"Объем платежей по погашению государственного внешнего долга – 120,3 млрд грн, государственного внутреннего долга – 161,9 млрд грн. На платежи по обслуживанию госдолга на 2020 год предусмотрено 141,5 млрд грн", – указал Минфин в сообщении.

Совокупный долг Украины в 2020 году сократится до 52,4% ВВП, – Маркарова 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157914
 
 
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