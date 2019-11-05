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Все про:Босния (7) газопровод (630) Россия (4190) Хорватия (31)

 Босния соединит газопровод с Хорватией для снижения зависимости от России

Началась разработка проекта газопровода "Южное соединение", который соединит газопроводы Хорватии и Боснии и Герцеговины.

Об этом заявила компания BH-Gas, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Это трубопровод, который бы уменьшил зависимость Боснию и Герцеговину от российского газа, поступающего из Сербии.

Проект "Южное соединение" является частью трубопровода IAP, который позволит Боснии и Герцеговине закупать природный газ в Азербайджане", - заявила BH-Gas.

Болгария также планирует после 2020 года удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157910
 
 
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