 Босния соединит газопровод с Хорватией для снижения зависимости от России

Об этом заявила компания BH-Gas, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Это трубопровод, который бы уменьшил зависимость Боснию и Герцеговину от российского газа, поступающего из Сербии.

Проект "Южное соединение" является частью трубопровода IAP, который позволит Боснии и Герцеговине закупать природный газ в Азербайджане", - заявила BH-Gas.

Болгария также планирует после 2020 года удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.