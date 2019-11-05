 Основатель американской Blackwater ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи", – WSJ

По данным источников Wall Street Journal (WSJ), Принс приезжал с этой целью в Украину 24-27 октября и посетил завод "Мотор Сич" в Запорожье, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Кроме того, в конце сентября, по данным издания, предприятие посетили поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.

Принс отказался комментировать информацию WSJ. В то же время представитель подконтрольной Принсу компании Frontier Services Group сообщил, что предприниматель заинтересован в инвестициях в Украину.

"Любая деловая активность Эрика Принса, которую он может вести на Украине, полностью независима от любого правительства", – сказал представитель Принса.

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Как сообщалось, во время визита в Украину в августе советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с Китаем.

При этом советник президента США не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о том, что США будут пытаться заблокировать продажу завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании китайским инвесторам.

По информации The Wall Street Journal, Болтон во время визита в Киев будет пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, так как это соглашение о воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей военной способности.

7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.

Еще в 2017 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций ПАО "Мотор Сич", принадлежащих китайским инвесторам. Тогда же СБУ сообщила о попытках иностранных компаний получить полный контроль над деятельностью "Мотор Сич" в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

По данным следствия, в течение 2016 года Богуслаев продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.

СБУ в июле 2017 года открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский районный суд Киева в сентябре того же года наложил арест на акции "Мотор Сичи".

Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.