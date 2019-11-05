 Основатель американской Blackwater ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи", – WSJ

По данным источников Wall Street Journal (WSJ), Принс приезжал с этой целью в Украину 24-27 октября и посетил завод "Мотор Сич" в Запорожье, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.
Кроме того, в конце сентября, по данным издания, предприятие посетили поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.
Принс отказался комментировать информацию WSJ. В то же время представитель подконтрольной Принсу компании Frontier Services Group сообщил, что предприниматель заинтересован в инвестициях в Украину.
"Любая деловая активность Эрика Принса, которую он может вести на Украине, полностью независима от любого правительства", – сказал представитель Принса.
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Как сообщалось, во время визита в Украину в августе советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с Китаем.
При этом советник президента США не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о том, что США будут пытаться заблокировать продажу завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании китайским инвесторам.
По информации The Wall Street Journal, Болтон во время визита в Киев будет пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, так как это соглашение о воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей военной способности.
7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.
По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.
О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.
Еще в 2017 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.
В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций ПАО "Мотор Сич", принадлежащих китайским инвесторам. Тогда же СБУ сообщила о попытках иностранных компаний получить полный контроль над деятельностью "Мотор Сич" в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.
Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
По данным следствия, в течение 2016 года Богуслаев продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.
СБУ в июле 2017 года открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский районный суд Киева в сентябре того же года наложил арест на акции "Мотор Сичи".
Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.
В своё время его нанял один очень уставший от пиратских нападений арабский шейх.
Принс приехал в Африку, организовал там боевое подразделение, натренировал их - и вырезал большую часть сомалийских пиратов вместе с базами, лодками и борделями.
Чувак за год и пару миллионов баксов решил проблему, которую за пять лет и за много миллиардов не могли решить самые крутые страны мира.
Купить что-то, чтобы кому-то сделать плохо - это для кацапа нармально, а для американца глупая и ненужная трата денег.
Они покупают чтобы заработать.
И не нужно делать из америкосов святых, полно стран людей у которых они отжали, они действуют в своих интересах и имели всех.
Хотя у меня нет доверия ни тем ни другим, мы должны действовать были в своих интересах, а не в интересах Китая, США или рашки.