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 Технологии, Промышленность, Корпоративные отношения
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Все про:Богуслаев (31) Мотор_Січ (90) покупка (793) США (2436) Трамп (412)

 Основатель американской Blackwater ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи", – WSJ

Основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater (сейчас – Academi) и неофициальный советник президента Дональда Трампа Эрик Принс по поручению администрации президента США ведет переговоры о покупке объединения "Мотор Сич", чтобы не допустить контроль Китая над предприятием.

По данным источников Wall Street Journal (WSJ), Принс приезжал с этой целью в Украину 24-27 октября и посетил завод "Мотор Сич" в Запорожье, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Кроме того, в конце сентября, по данным издания, предприятие посетили поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.

Принс отказался комментировать информацию WSJ. В то же время представитель подконтрольной Принсу компании Frontier Services Group сообщил, что предприниматель заинтересован в инвестициях в Украину.

"Любая деловая активность Эрика Принса, которую он может вести на Украине, полностью независима от любого правительства", – сказал представитель Принса.

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Как сообщалось, во время визита в Украину в августе советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с Китаем.

При этом советник президента США не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о том, что США будут пытаться заблокировать продажу завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании китайским инвесторам.

По информации The Wall Street Journal, Болтон во время визита в Киев будет пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, так как это соглашение о воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей военной способности.

7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.

Еще в 2017 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций ПАО "Мотор Сич", принадлежащих китайским инвесторам. Тогда же СБУ сообщила о попытках иностранных компаний получить полный контроль над деятельностью "Мотор Сич" в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

По данным следствия, в течение 2016 года Богуслаев продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.

СБУ в июле 2017 года открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский районный суд Киева в сентябре того же года наложил арест на акции "Мотор Сичи".

Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157909
 
   
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 Топ комментарии
 
Можете объяснить чем это хорошо для Украины? Они хотят выкупить предприятие, чтобы тупо технологии не достались, и.е тупо закроют. Украина лишится стратегически важного предприятия в войну, налогов, раб мест для более 20000 человек, части ВВП. Чем это хорошо?
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Вы путаете америкосов с кацапами.
Купить что-то, чтобы кому-то сделать плохо - это для кацапа нармально, а для американца глупая и ненужная трата денег.
Они покупают чтобы заработать.
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А чем хорошо, если его закроют китайцы, предварительно выкачав из обьединения для себя все технологии
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в добрый путь. инвестор из США это ..призыв.
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Принс вообще очень колоритный персонаж.
В своё время его нанял один очень уставший от пиратских нападений арабский шейх.
Принс приехал в Африку, организовал там боевое подразделение, натренировал их - и вырезал большую часть сомалийских пиратов вместе с базами, лодками и борделями.
Чувак за год и пару миллионов баксов решил проблему, которую за пять лет и за много миллиардов не могли решить самые крутые страны мира.
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Можете объяснить чем это хорошо для Украины? Они хотят выкупить предприятие, чтобы тупо технологии не достались, и.е тупо закроют. Украина лишится стратегически важного предприятия в войну, налогов, раб мест для более 20000 человек, части ВВП. Чем это хорошо?
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Вы путаете америкосов с кацапами.
Купить что-то, чтобы кому-то сделать плохо - это для кацапа нармально, а для американца глупая и ненужная трата денег.
Они покупают чтобы заработать.
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Нет, в данном случае им предприятие на фиг не нужно. Они не хотят, чтобы технологии достались Китаю. ВСЕ.
И не нужно делать из америкосов святых, полно стран людей у которых они отжали, они действуют в своих интересах и имели всех.
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зачем придумывать страшилки? всё будет хорошо, американцы не китайцы и тем более не кацапы.
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А чем хорошо, если его закроют китайцы, предварительно выкачав из обьединения для себя все технологии
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А зачем его вообще было продавать? Кто на это право имеет? Или нам авиа машино строение на фиг не нужно? Нам наши раб места не нужны, нам наши вертолеты в войну не нужны?
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На цензоре была статья, что китайцы по контракту обещали производство и раб места в Украине, а здесь такое есть?
Хотя у меня нет доверия ни тем ни другим, мы должны действовать были в своих интересах, а не в интересах Китая, США или рашки.
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"Любая деловая активность Эрика Принса, которую он может вести на Украине, полностью независима от любого правительства", - сказал представитель Принса.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157909 Він сказав "В Україні", а малограмотний редактор "Цензора" вкотре обі.рався та підіграв московитам!
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Богуслаев взорвет "мотор" лишь бы он не достался проклятым американским империалистам. Правда он еще очень любит проклятые империалистические доллары, но это же такая в принципе мелочь.
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