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Все про:Германия (705) субсидия (454) электромобиль (415)

 Власти Германии увеличат субсидии на покупку электромобилей

Правительство Германии и германские автопроизводители договорились о повышении субсидий на покупку электромобилей для того, чтобы стимулировать спрос на них.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Доплата при приобретении электромобилей стоимостью менее 40 тыс. евро с 2020 года увеличится до 6 тыс. евро с нынешних 4 тыс. евро. На гибридные модели размер субсидии вырастет до 4,5 тыс. евро с 3 тыс. евро.

Покупатели электромобилей и гибридных машин дороже 40 тыс. евро получат соответственно 5 тыс. евро и 4 тыс. евро.

Расходы разделят между собой пополам производители и государство. Такое решение было принято в рамках встречи, в которой приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, ряд министров и глав федеральных земель, а также руководители автоконцернов, компаний-поставщиков запчастей, Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) и представители профсоюзов. Еще одной важной темой обсуждения стало расширение в стране сети устройств для зарядки электромобилей.

Субсидии на автомобили с электрическими двигателями были введены в Германии около трех лет назад. Планируется, что до 2030 года в Германии ежегодно будет выпускаться порядка 10 млн электромобилей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157904
 
 
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