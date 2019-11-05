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 Экс-сотрудник "Укроборонпрома" пытался получить $2,5 миллиона за продажу имущества концерна

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя генерального директора завода "Маяк", который входит в госконцерн "Укроборонпром". Экс-сотрудник пытался заработать на продаже государственного имущества $2,5 млн.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, экс-заместитель генерального директора завода "Маяк" обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса ПАО "Завод "Маяк" через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ).

Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только $2 млн.

Правоохранители задержали бывшего заместителя гендиректора в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части вознаграждения в сумме $200 тыс.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски на территории завода и здании Государственной исполнительной службы Оболонского района. Проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157899
 
 
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