 Кабмин предложил потратить 250 миллионов на создание Фонда национального богатства

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, указанные 250 млн грн будут направлены на создание и функционирование Фонда (в том числе пополнение уставного капитала).

Как сообщалось, в интервью Цензор.НЕТ министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Вот Фонд национального богатства должен управлять компаниями, которые не планируется приватизировать. Это, в частности, "Нафтогаз Украины" или "Ощадбанк".

Ранее советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак заявлял, что Фонду национального благосостояния могут быть переданы 1-2 млн га государственных земель, права аренды с которых могут сгенерировать 10 млрд грн в год.

Напомним, программой деятельности правительства, презентованной 30 сентября, предусмотрено создание Фонда национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические госпредприятия. О создании такого фонда перед выборами также заявлял президент Владимир Зеленский.