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 Кабмин предложил потратить 250 миллионов на создание Фонда национального богатства

В доработанном ко второму чтению проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено выделить 250 млн грн на создание Фонда национального богатства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, указанные 250 млн грн будут направлены на создание и функционирование Фонда (в том числе пополнение уставного капитала).

Как сообщалось, в интервью Цензор.НЕТ министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Вот Фонд национального богатства должен управлять компаниями, которые не планируется приватизировать. Это, в частности, "Нафтогаз Украины" или "Ощадбанк".

Ранее советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак заявлял, что Фонду национального благосостояния могут быть переданы 1-2 млн га государственных земель, права аренды с которых могут сгенерировать 10 млрд грн в год.

Напомним, программой деятельности правительства, презентованной 30 сентября, предусмотрено создание Фонда национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические госпредприятия. О создании такого фонда перед выборами также заявлял президент Владимир Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157896
 
 
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Каких уже только фондов не создавали , где они? Никто не знает, невидимки. Отчетов никому по этим фондам никто не предоставляет. Порошенко свой фонд создавал, Зеленский свой. Катя Ющенко строила больницу будущего , ну и т.д. Гребут народные денежки. Почему бы не покрыжить у тех, у кого в е-декларации зашкаливает. Не едят же они эти деньги ж-ой.
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