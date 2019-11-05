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Все про:Азербайджан (81) покупка (793) Антимонопольный комитет (760) Vodafone (84)

 Азербайджанский оператор Bakcell получит полный контроль над "Vodafone Украина", – АМКУ (обновлено)

После осуществления сделки между азербайджанским телеком-оператором ООО "Bakcell" и нидерландской компанией Preludium B.V., через которую группа МТС (ЧАО "Мобильные ТелеСистемы") владеет вторым по величине украинским оператором мобильной связи ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина"), контроль Preludium B.V. над "Vodafone Украина" будет прекращен.

Об этом говорится в решении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 24 октября, обнародованном на сайте ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, участники сделки уже договорились об обязательствах люксембургской "дочки" МТС Allegretto Holding Sarl в течение трех лет воздерживаться от конкуренции с ПрАО "ВФ Украина" на территории Украины.

Кроме того, ЧАО "Мобильные ТелеСистемы" обязуется не переманивать сотрудников (за исключением случаев, согласованных между сторонами) и поставщиков "Vodafone Украина".

Согласно документу, в настоящее время ООО "Bakcell" не осуществляет хозяйственной деятельности на территории Украины. Его контролируют физлицо – гражданин Азербайджана – и субъекты хозяйствования – нерезиденты Украины, образующие группу "Bakcell".

Как сообщалось, 24 октября Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому мобильному оператору Bakcell купить украинского мобильного оператора Vodafone.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит более чем из 7,5 тыс. базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине – по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 млрд грн. В компании объясняют этот показатель ростом затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157894
 
 
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Компания у которой 2,5 млн. абонентов покупает компанию у которой почти 20 млн абонентов. Интересненько получается...
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Важно не кол-во абонов, а сколько денег они приносят компании
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Если только повышают тариф, сразу отключаюсь, стаж 10 лет.
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И какой тариф, наверно старый гривен 40 ? А новый тариф в МТС стартует от 80 грн
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