 Азербайджанский оператор Bakcell получит полный контроль над "Vodafone Украина", – АМКУ (обновлено)

Об этом говорится в решении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 24 октября, обнародованном на сайте ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, участники сделки уже договорились об обязательствах люксембургской "дочки" МТС Allegretto Holding Sarl в течение трех лет воздерживаться от конкуренции с ПрАО "ВФ Украина" на территории Украины.

Кроме того, ЧАО "Мобильные ТелеСистемы" обязуется не переманивать сотрудников (за исключением случаев, согласованных между сторонами) и поставщиков "Vodafone Украина".

Согласно документу, в настоящее время ООО "Bakcell" не осуществляет хозяйственной деятельности на территории Украины. Его контролируют физлицо – гражданин Азербайджана – и субъекты хозяйствования – нерезиденты Украины, образующие группу "Bakcell".

Как сообщалось, 24 октября Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому мобильному оператору Bakcell купить украинского мобильного оператора Vodafone.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит более чем из 7,5 тыс. базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине – по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 млрд грн. В компании объясняют этот показатель ростом затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.