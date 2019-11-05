 Турецкий лоукостер запустит рейсы из Киева в Даламан

Об этом Turprofi.com.ua сообщил представитель аэропорта Рустамжон Ахмедзода, передает БизнесЦензор.

Вылеты запланированы трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам (из Киева - в 02:55, прилет в Даламан - в 05:25). Билет на первый рейс с возвращением через неделю стоит почти 50 евро - тариф только с ручной кладью 8 кг или почти 60 евро, если к этому добавить 20 кг багажа.

По словам Ахмедзода, на киевскую частоту намерены поставить Airbus A320 на 180 кресел.

"У Pegasus Airlines самый молодой флот в Турции. Средний возраст бортов - 5,7 лет", - отметил Ахмедзода.

Он добавил, что в прошлом году в Даламан из Украины летали только чартеры на самолетах других авиакомпаний с туристами Anex Tour, Coral Travel, Join UP!, Pegas Touristik, TPG и TUI.

Регулярную программу по этому маршруту ставят впервые.