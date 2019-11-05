[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.57 27.24
 Транспорт
  692  0
Все про:Киев (2261) Турция (496) лоукост (201)

 Турецкий лоукостер запустит рейсы из Киева в Даламан

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с 27 апреля по 23 октября 2020 года будет регулярно летать из аэропорта "Киев" в турецкий Даламан.

Об этом Turprofi.com.ua сообщил представитель аэропорта Рустамжон Ахмедзода, передает БизнесЦензор.

Вылеты запланированы трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам (из Киева - в 02:55, прилет в Даламан - в 05:25). Билет на первый рейс с возвращением через неделю стоит почти 50 евро - тариф только с ручной кладью 8 кг или почти 60 евро, если к этому добавить 20 кг багажа.

По словам Ахмедзода, на киевскую частоту намерены поставить Airbus A320 на 180 кресел.

"У Pegasus Airlines самый молодой флот в Турции. Средний возраст бортов - 5,7 лет", - отметил Ахмедзода.

Он добавил, что в прошлом году в Даламан из Украины летали только чартеры на самолетах других авиакомпаний с туристами Anex Tour, Coral Travel, Join UP!, Pegas Touristik, TPG и TUI.

Регулярную программу по этому маршруту ставят впервые.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157891
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей госбюджет Зеленский Кабмин Киев Милованов Тимофей Минобороны правоохранительные органы США
 
 
 
 
 
 вверх