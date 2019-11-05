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 Кабмин увеличил план поступлений от приватизации в 2,4 раза

В проекте госбюджета на 2020 год ко второму чтению план поступления доходов от приватизации государственного имущества повышен с 5 млрд грн до 12 млрд грн.

Об этом говорится в презентованном ко второму чтению проекте бюджета на 2020 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов

"Поступления от приватизации увеличены на 7 млрд грн, что позволит уменьшить объемы плановых заимствований", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, принятый в первом чтении проект госбюджета на 2020 год поступления от приватизации составляли 5 млрд грн. Как поясняли в Минфине, этото показатель является реально возможным, исходя из степени подготовки объектов к продаже.

Согласно государственному бюджету на 2019 год, доходы от приватизации должны были составить 17 млрд грн. По данным Минфина, по итогам трех кварталов поступления от приватизации составили 0,4 млрд грн из предусмотренных в госбюджете на 2019 год 17,1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157885
 
 
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