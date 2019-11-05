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 Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:Тарифы на электроэнергию (693) НКРЭКУ (738) электроэнергия (540) Тарасюк Валерий (1)

 Альтернативы повышению цен на электроэнергию для населения в будущем нет, – глава НКРЭКУ

В среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и небытовых потребителей.

Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале "ICTV", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и это можно доказать на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция", – сказал Тарасюк.

По словам главы НКРЭКУ, существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса является "раковой опухолью для украинской экономики".

"Другого пути, чем выровнять цены для населения и промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе, нет", – добавил Тарасюк.

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Как сообщалось, накануне Валерий Тарасюк путем тайного голосования членов Национальной комиссии, которая осуществляет регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) был избран ее новым главой.

Валерий Тарасюк уже был членом НКРЭКУ в 2014-2016 годах, до этого он с 2006 года работал в принадлежащем россиянам холдинге "ВС Энерджи Украина". Кроме того, в 2014 году Тарасюк работал в Министерстве юстиции.

С марта 2016 до ноября 2018 года Валерий Тарасюк был директором ООО "Еф Енд Ем Украина" (до октября 2015 года - "Форбс Енд Манхеттен Украина"). Компания занимается управлением объектами недвижимости. Ее учредителем является Ольга Спектор – дочь Михаила Спектора, одного из основателей VS Energy. Сейчас компанию возглавляет Артем тарасюк - брат главы НКРЭКУ.

Согласно декларации кандидата на должность члена НКРЭКУ за 2018 год, Тарасюк является собственником корпоративных прав в юрфирме ООО "ЮФ "Тарасюк и Партнеры", а также был совладельцем ООО "ЮФ "Правовая Лига".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 29 октября уволил с должностей членов НКРЭКУ Александра Формагея и Евгения Магльованного в связи с поданными ими заявлениями.

В то же время членами Нацкомиссии назначены Руслан Кайдаш, Ольгу Бабий, Алексей Магда и Валерий Тарасюк. Все они назначены членами Нацкомиссии до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам конкурса и не больше, чем на три месяца.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157876
 
 
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 Топ комментарии
 
Продавати електроенергію заможній Європі дешевше,ніж бідному населенню України - це так по-європейськи.
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"довыравнивались", что молоко в Польше стоит в 2(два) раза дешевле чем у нас(жирность 3,2% - 1,9 злотый(погуглите курс))!!
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А де "рішуча заява" прислужників народа--тарифи будуть знижуватись!
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Продавати електроенергію заможній Європі дешевше,ніж бідному населенню України - це так по-європейськи.
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тариф можно выровнять и не будет никакой "раковой опухолью украинской экономики"
для этого достаточно снизить его и для мелкого \ среднего бизнесаИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3157876
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...У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не ...не подымем цены на електроенергию ...у нас він мав на увазі себе і наближене КОДЛО ...Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157876
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А де "рішуча заява" прислужників народа--тарифи будуть знижуватись!
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"довыравнивались", что молоко в Польше стоит в 2(два) раза дешевле чем у нас(жирность 3,2% - 1,9 злотый(погуглите курс))!!
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1,9х6,5=12,35грн. А у нас молоко 3,2% 900мл - 27грн
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тарасюк работал в принадлежащем россиянам холдинге "ВС Энерджи Украина" Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157876
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Зє!******* - ракова опухоль і вихухоль
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Это ликвидационная команда государственности Украины.
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У раши покупать можно, своя генерация стоит, цены для населения растут, в каком месте смеяться? Это ведь шоу?
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Треба міняти довбодятлів при владі доки не знайдеться альтернатива.
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игра в одни ворота
меняются, но олигархическими петрушками
где порядочные, сплоченные, патриотичные, болеющие за нарид не на словах?
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******** цыган наверное надеется на Оллаха
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Пока выборы покупаются, а лохторат продается - альтернативы не будет и "порядочные, сплоченные, патриотичные, болеющие за нарид не на словах" никогда не победят на "выборах".
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Термоядерка, можно ваще тупо водород из воды доставать, себестоимость 100 грн.

Подумой не ешь, может ахмедка ваще голый босый остатся после такого.
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и это чистая физика и астрономия
солнце "раздувается умирая" - на земле становится теплей и светлей
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Солнце давно не солнце, проверь его выдачу по спектру.
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Он из теплого диапазона перешел в холодный.
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и какая длинна волны была и какая стала?
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Голимая голограмма даже глаза не сжет. Если было бы оно реактором то шли бы скачки по ксенону, неону и т.д. что коректируют его светимость и теплоту
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а шо уже пропал светофильтр под названием атмосфера

притом грязной очень грязной, вот и имеем светопредставления
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все ясно, а радиоволны распространяются по эфиру? или зефиру
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Что, зебобики, поджали хвосты и делаете вид что ничего не происходит. Где обещанное снижение тарифов? Особенно зебанутым напомню, что стоимость электроэнергии влияет на все, от коммунальных тарифов до цен на потребительские товары. Вы это сделали вместе, огромное спасибо. Если раньше зебобики как ненормальные носились со своей Моникой, то сейчас брызгают слюной только на форумах, в жизни просто растворились. Что, стыдно?
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А может давайте сперва сделаем доходы как в европе,а потом и цены под них подровняем,а не наоборот?
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Это должно проходить параллельно и согласованно - стоимость и покупательная способность в цивилизованном мире сбалансированы.
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Потрошенко лизав ср@к.. Ахметову, і давав йому грабувати казну, продаючи непотрібну і дорогу "зелену енергію" - це результат злочинної діяльності Потроха.
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Текущие прикорытные слеплены из такого же говна, как и поросёнко.
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И это правильно! Эпоха бедности закончилась .....депутатам вместо 15 000-40 000 и какие вопросы? Давай зеленых на второй срок!
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к сожалению,мы не можем вылечить вас от сифилиса,если не заразим вас. так зебанутые?
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Чет народ ничего не понимает)) Роттердам + отменили,доллар подешевел, власть не ворует, с какого хрена повышение электроэнергии???
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