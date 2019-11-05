 Альтернативы повышению цен на электроэнергию для населения в будущем нет, – глава НКРЭКУ

Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале "ICTV", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и это можно доказать на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция", – сказал Тарасюк.

По словам главы НКРЭКУ, существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса является "раковой опухолью для украинской экономики".

"Другого пути, чем выровнять цены для населения и промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе, нет", – добавил Тарасюк.

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Как сообщалось, накануне Валерий Тарасюк путем тайного голосования членов Национальной комиссии, которая осуществляет регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) был избран ее новым главой.

Валерий Тарасюк уже был членом НКРЭКУ в 2014-2016 годах, до этого он с 2006 года работал в принадлежащем россиянам холдинге "ВС Энерджи Украина". Кроме того, в 2014 году Тарасюк работал в Министерстве юстиции.

С марта 2016 до ноября 2018 года Валерий Тарасюк был директором ООО "Еф Енд Ем Украина" (до октября 2015 года - "Форбс Енд Манхеттен Украина"). Компания занимается управлением объектами недвижимости. Ее учредителем является Ольга Спектор – дочь Михаила Спектора, одного из основателей VS Energy. Сейчас компанию возглавляет Артем тарасюк - брат главы НКРЭКУ.

Согласно декларации кандидата на должность члена НКРЭКУ за 2018 год, Тарасюк является собственником корпоративных прав в юрфирме ООО "ЮФ "Тарасюк и Партнеры", а также был совладельцем ООО "ЮФ "Правовая Лига".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 29 октября уволил с должностей членов НКРЭКУ Александра Формагея и Евгения Магльованного в связи с поданными ими заявлениями.

В то же время членами Нацкомиссии назначены Руслан Кайдаш, Ольгу Бабий, Алексей Магда и Валерий Тарасюк. Все они назначены членами Нацкомиссии до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам конкурса и не больше, чем на три месяца.