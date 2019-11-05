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 Теплая погода в Киеве поставила два температурных рекорда

За прошедшие сутки 4 ноября в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Об этом со ссылкой на пресс-службу обсерватории сообщает БизнесЦензор.

После полудня 4 ноября столбик термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

Среднесуточная температура составила + 12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентябрю, уточняет обсерватория.

Кроме этого, температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157875
 
 
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Богу????? Те которые сделали тепло плюються на наших Богов!!!!
И это ещё не температурный рекорд, а что дальше?????
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