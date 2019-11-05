 Проект госбюджета предусматривает 246 миллиардов на оборону, – министр

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В соответствии с нашими стратегическими планами, на безопасность и оборону выделяется 5,45% от прогнозированного ВВП – это 245,8 млрд грн, из которых 136 млрд грн - на оборону", - сказал Загороднюк на презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве.

По его словам, бюджет Минобороны в 2020 году составит 116,1 млрд грн, в то время как 2019 году он составлял 102 млрд.

"Приоритетом бюджета станет развитие и закупка вооружения и военной техники", – рассказал министр.

По его словам, в частности, госгарантии на закупку вооружения и техники составят 9 млрд грн Чиновник уточнил, что бюджет спецслужбы транспорта предусмотрен в размере 1,4 млрд грн. При этом на разведку планируют выделить 3,5 млрд грн.

По словам Загороднюка, на оборону также будет направлена часть средств Миэкономики – 2,4 млрд грн, которые пойдут на изготовление боеприпасов.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также рассказал, что бюджет МВД в 2020 году составит 93 млрд грн. "На 2020 год в бюджете предусмотрено увеличение финансирования безопасности на 12,4%", – проинформировал Геращенко.

По его словам, удастся добиться повышения зарплат для служащих структуры МВД. В частности, для Нацгвардии повысят заплату на 10%, Нацполиции - на 10%, Госпогранслужбы - на 15%, ГСЧС - на 14%, Миграционной службы – на 6%.

"Мы запустим проект по 3200 полицейским офицерам громады – это новое качество оказания услуг по безопасности в сельской местности. Это будет новый участковый офицер, у которого будет собственное помещение, компьютерная техника, автомобиль", - рассказал замминистра.

Он отметил, что в 2020 году будет запущена программа по обновлению парка пограничных кораблей. "Вместе с французскими партнерами за три года планируем за счет бюджета построить 20 сверхсовременных пограничных кораблей. 25% пойдут на украинские судостроительные предприятия", - отметил Геращенко.

Он также рассказал, что в 2020 году планируется получить от французских партнеров 10 вертолетов Airbus моделей Н225, Н145 и Н125.

"В следующем году также планируем большой прорыв в системе фото- и видеофиксации нарушений ПДД. И именно за счет этого ожидаем их значительное снижение", - резюмировал замглавы МВД.