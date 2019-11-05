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 Кабмин увеличил расходы госбюджета на 2020 год на 15 миллиардов (обновлено)

Кабинет министров Украины при доработке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ко второму чтению увеличил его расходы на 15 млрд грн – до 1195,3 млрд грн, что на 67,5 млрд грн превышает показатель 2019 года, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Дефицит 2% ВВП – такой же, как мы подавали на первое чтение. Доходная часть увеличилась на 13 млрд грн, расходная – на 15 млрд грн", – сказала министр журналистам в Киеве во вторник.

Глава Минфина уточнила, что на 3 млрд грн увеличен план доходов по специальному фонду в надежде на принятие закона об игорном бизнесе.

План доходов общего фонда госбюджета повышен на 10 млрд грн за счет увеличения дивидендов от госкомпаний, небольшого увеличения ожидаемых поступлений налога на прибыль и от аренды госимущества, уточнила Маркарова.

По словам министра, дополнительные 15 млрд грн расходов распределены преимущественно на зарплаты учителей и опорные школы, программу поддержки лекарств и лечения за границей, развитие культуры и туризма, соцпрограммы на сумму более 1 млрд грн, на программу развития аэропортов и строительства мостов.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в проекте госбюджета ко второму чтению предусмотрено выделение 7,4 млрд грн на Государственный фонд регионального развития, как этого требовали депутаты, передает пресс-служба правительства.

Кроме того, 2 млрд грн предусмотрено выделить на социально-экономическое развитие регионов, 1,8 млрд грн – на национальные инвестпроекты. Дополнительно на финансирование нацпроектов планируется привлечь 2,26 млрд грн планируем от международных партнеров.

Также бюджет-2020 предусматривает 73,7 млрд грн на инфраструктуру (для сравнения в 2019 году это было 54 млрд грн).

На субсидии населению в бюджете предусмотрено 47,6 млрд грн, как это было изначально предусмотрено проектом бюджета.

На предоставление правовой помощи гражданам предлагается выделить 822 млн грн, что на 90 млн грн больше, чем в 2019 году.

На экстренную медицинскую помощь в 2020 году правительство предусмотрело 1,9 млрд грн (из них 900 млн грн на кареты скорой и 1 млрд грн –на открытие отделений экстренной помощи), что вдвое больше, чем в 2019 году.

Программа "доступные лекарства" в 2020 году предусматривает 3,3 млрд грн, а это в три раза больше, чем в 2019 году.

На закупку лекарств и медицинских изделий для больниц в 2020 году предусмотрено 9,7 млрд грн, а это в полтора раза больше, чем в 2019 году.

На лечение граждан за рубежом заложено 1,09 млрд грн, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Как сообщалось, на заседании в воскресенье, 3 октября, Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157861
 
 
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