 Кабмин намерен оптимизировать сеть школ Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли обучаться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник.

По его словам, впервые в проекте закона заложен отдельный бюджет на программу "Состоятельная школа для лучших результатов" - 3,5 млрд грн.

При этом документ предусматривает ежегодную денежную поддержку: для 73,9 тыс. молодых учителей выделено по 21 тыс. грн, добавил премьер-министр.