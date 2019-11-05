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 Кабмин намерен оптимизировать сеть школ Украины

Подготовленный правительством ко второму чтению проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусматривает увеличение расходов на образование на 16,4 млрд грн по сравнению с текущим годом - до 145,1 млрд грн, при этом Кабинет министров намерен оптимизировать сеть школ в стране.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли обучаться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник.

По его словам, впервые в проекте закона заложен отдельный бюджет на программу "Состоятельная школа для лучших результатов" - 3,5 млрд грн.

При этом документ предусматривает ежегодную денежную поддержку: для 73,9 тыс. молодых учителей выделено по 21 тыс. грн, добавил премьер-министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157845
 
 
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