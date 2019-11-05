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 Гончарук подтвердил планы сократить количество школ

Подготовленный правительством ко второму чтению проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусматривает увеличение расходов на образование на 16,4 млрд грн по сравнению с текущим годом – до 145,1 млрд грн, при этом Кабинет министров намерен оптимизировать сеть школ в стране.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли обучаться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник.

По его словам, впервые в проекте закона заложен отдельный бюджет на программу "Состоятельная школа для лучших результатов" – 3,5 млрд грн.

При этом документ предусматривает ежегодную денежную поддержку: для 73,9 тыс. молодых учителей выделено по 21 тыс. грн, добавил премьер-министр.

Как сообщалось, в конце октября министр развития общин и территорий Алена Бабак поручила главам областей до конца ноября сформировать планы оптимизации сетей объектов предоставления публичных услуг, в том числе школ, детских садов, больниц, амбулаторий, культурных и спортивных объектов.

Ранее министр образования и науки Анна Новосад отмечала, что оптимизация сети учебных заведений должна стать одним из источников средств для повышения зарплат учителям

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157845
 
 
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