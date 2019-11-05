 Гончарук подтвердил планы сократить количество школ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли обучаться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник.

По его словам, впервые в проекте закона заложен отдельный бюджет на программу "Состоятельная школа для лучших результатов" – 3,5 млрд грн.

При этом документ предусматривает ежегодную денежную поддержку: для 73,9 тыс. молодых учителей выделено по 21 тыс. грн, добавил премьер-министр.

Как сообщалось, в конце октября министр развития общин и территорий Алена Бабак поручила главам областей до конца ноября сформировать планы оптимизации сетей объектов предоставления публичных услуг, в том числе школ, детских садов, больниц, амбулаторий, культурных и спортивных объектов.

Ранее министр образования и науки Анна Новосад отмечала, что оптимизация сети учебных заведений должна стать одним из источников средств для повышения зарплат учителям