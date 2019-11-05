 ОПЕК понизила оценку спроса на нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Год назад картель прогнозировал, что потребление нефти в мире вырастет до 111,7 млн б/с в 2040 году. Таким образом, оценка за год снижена на 1,1 млн б/с.

ОПЕК считает, что миру понадобится больше энергии, поскольку население земного шара, как ожидается, к 2040 году вырастет на 1,6 млрд человек - до 9,2 млрд человек, а мировая экономика к 2040 году удвоится. И не стоит забывать об энергетической бедности - около 1 млрд жителей планеты сейчас не имеют доступа к электричеству, а у трех миллиардов человек нет доступа к чистому топливу для приготовления пищи, призывает картель.

Мировой спрос на энергию, как ожидается, вырастет с 286 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2018 году до более 357 млн бнэ/с в 2040 году, при этом в странах ОЭСР спрос упадет на 3 млн бнэ/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, показатель вырастет почти на 75 млн бнэ/с. При этом половина роста потребления в этой группе придется на Индию и Китай.

При росте первичного потребления энергоресурсов в мире с 2018 по 2040 годы на 25% потребление возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет расти самыми значительными темпами, но нефть и газ по-прежнему будут занимать долю в 50%, отмечает картель.

Исходя из перспектив спроса на нефть, с учетом недавних проявлений стресса в мировой экономике и прогнозов мирового роста, как минимум в кратко- и среднесрочном периоде оценка мирового спроса на нефть была немного снижена - до 110,6 млн баррелей в сутки к 2040 году, говорится в обзоре.

В среднесрочном периоде потребление нефти, ожидает ОПЕК, будет расти довольно хорошими темпами и к 2024 году достигнет уровня в 104,8 млн б/с. Спрос в странах ОЭСР после 2020 года перейдет от роста к падению и эта тенденция сохранится в рассматриваемом периоде. Спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, в этот период вырастет на 21,4 млн б/с. При этом спрос на нефть в Индии, как ожидается, покажет самый быстрые темпы роста и самый большой прирост (+5,4 млн б/с) - до 10,2 млн б/с, а потребление нефти Китаем к 2040 году достигнет 17,1 млн б/с, что на 4,4 млн б/с больше, чем в 2018 году.

Нефтеперерабатывающая отрасль сможет гибко реагировать на изменения в миксе поставок топлива, вызванные требованиями Международной морской организация (IMO) с 2020 года.

ОПЕК ожидает, что в рассматриваемом периоде наибольший прирост потребления нефти покажет нефтехимическая отрасль (+4,1 млн б/с) - до 17,6 млн б/с, затем следует дорожный транспорт (+2,9 млн б/с) - до 47,3 млн б/с и авиация (+2,4 млн б/с) - до 8,9 млн б/с. Единственной отраслью, где, как ожидается, будет снижение потребления нефти, является электрогенерация (-0,9 млн б/с) - до 4 млн б/с.