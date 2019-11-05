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Все про:шахта (247) Минэнергоугля (693) Алексей Оржель (17)

 Министр энергетики отказался от идеи объединить госшахты в единый холдинг

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель считает нецелесообразным объединять государственные угольные активы в рамках одного холдинга.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы не поддержали логику создания "Национальной угольной компании". Скажем откровенно: когда мы объединяем что-то прибыльное с чем-то убыточным, оно становится более неэффективным и там тяжело разобраться, что необходимо построить, модернизировать или ликвидировать", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Оржель отметил, что новое руководство министерства понимает проблему злоупотреблений и непрозрачности в закупках госшахтами, что приводит к их убыточности и завышению себестоимости добычи угля.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1019-р от 6 декабря 2017 года создал государственное предприятие "Национальная угольная компания", которое должно было объединить большинство государственных активов отрасли.

В Кабмине Владимира Гройсмана отмечали, что создание нового ГП позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий.

Кроме того, принятие распоряжения должно начать процесс проведения реформирования угольной отрасли путем оптимизации непрофильных активов угледобывающих предприятий, повысить их инвестиционную привлекательность, ускорить темпы подготовки шахт к приватизации и привести цены на угольную продукцию до экономически обоснованного уровня.

Между тем ГП так и не начало полноценно функционировать.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157810
 
 
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