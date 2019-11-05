 Медиагруппа 1+1 начала кратковременные отключения сигнала абонентам

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Блэкаут продлятся до кодирования сигнала, которое запланировано на 20 января 2020 года. Отключения будут проходить на телеканалах "1+1", "2+2" и "ТЕТ" в прайм-тайм и будут длиться по две минуты. В это время трансляция изображения программ вышеупомянутых телеканалов будет полностью закрыта плашкой, содержащей информацию о кодировании спутникового сигнал", - отмечается в сообщении на медиагруппы.

Как отметили в "1+1 media", отключение будет происходить с целью привлечения внимания зрителей, использующих спутниковый тип приема сигнала, к приближению кодирования, а также с целью их стимулирования к заблаговременной замене приемного оборудования - тюнеров.

Как сообщалось, в конце октября оператор цифрового телевидения компания "Зеонбуд" в рамках проекта кодирования спутникового сигнала, полная реализация которого состоится в январе 2020 года, закодировал свой спутниковый сигнал.

Медиагруппа "1+1 media" намерена маркировать телеканалы "1+1", "2+2" и "ТЕТ", которые будут транслироваться в эфире цифровой сети Т2 ("Зеонбуд") после кодирования спутникового сигнала.

По словам Мальчевского, после запуска кодирования спутникового сигнала практически исчезнет возможность его ретрансляции откуда-либо, кроме цифровой сети Т2.

В настоящее время в Украине, согласно данным "1+1 media", около 1,5 млн абонентов платит за использование линейных пиратских сервисов – кодшеринга или стриминга.