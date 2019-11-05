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Все про:1+1 (15) телевидение (198)

 Медиагруппа 1+1 начала кратковременные отключения сигнала абонентам

Медиагруппа "1+1 media" в рамках реализации проекта кодирования спутникового телевизионного сигнала с 4 ноября начала кратковременные маятниковые отключения сигнала абонентам спутника.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Блэкаут продлятся до кодирования сигнала, которое запланировано на 20 января 2020 года. Отключения будут проходить на телеканалах "1+1", "2+2" и "ТЕТ" в прайм-тайм и будут длиться по две минуты. В это время трансляция изображения программ вышеупомянутых телеканалов будет полностью закрыта плашкой, содержащей информацию о кодировании спутникового сигнал", - отмечается в сообщении на медиагруппы.

Как отметили в "1+1 media", отключение будет происходить с целью привлечения внимания зрителей, использующих спутниковый тип приема сигнала, к приближению кодирования, а также с целью их стимулирования к заблаговременной замене приемного оборудования - тюнеров.

Как сообщалось, в конце октября оператор цифрового телевидения компания "Зеонбуд" в рамках проекта кодирования спутникового сигнала, полная реализация которого состоится в январе 2020 года, закодировал свой спутниковый сигнал.

Медиагруппа "1+1 media" намерена маркировать телеканалы "1+1", "2+2" и "ТЕТ", которые будут транслироваться в эфире цифровой сети Т2 ("Зеонбуд") после кодирования спутникового сигнала.

По словам Мальчевского, после запуска кодирования спутникового сигнала практически исчезнет возможность его ретрансляции откуда-либо, кроме цифровой сети Т2.

В настоящее время в Украине, согласно данным "1+1 media", около 1,5 млн абонентов платит за использование линейных пиратских сервисов – кодшеринга или стриминга.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157808
 
 
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 Топ комментарии
 
1,5 млн. абонентов (т.е. домохозяйств) х 2,58 чел. (по данным госстата) = около 4 млн. граждан Украины. Цифры очень приблизительные, точно никто не знает. Встречал оценку в 3 млн. домохозяйств (т.е. около 8 млн. украинцев).
Теперь угадайте какие каналы останутся некодированными на "тарелке" и откуда будут получать информацию люди после этого?? Правильно - росиянские. Посмотрите этот АД месяц и вы возненавидите все украинское. Итого около 8 млн. украинцев через год будут совсем по другому относится к своей стране и особенно к власти. России даже делать ничего не нужно, все сделают "национальные" медиагруппы в погоне за возможной прибылью.
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правильно нехер зомбировать население телевизор ....зло
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пусть кодируют - пенс подумает стоит ли ему смотреть на Г+Г за деньги Медиагруппа 1+1 начала кратковременные отключения сигнала абонентам - Цензор.НЕТ 2970
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Суки!Хотите последние копейки забрать у пенсионеров!!!Когда уже вы нажретесь!!!
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пусть кодируют - пенс подумает стоит ли ему смотреть на Г+Г за деньги Медиагруппа 1+1 начала кратковременные отключения сигнала абонентам - Цензор.НЕТ 2970
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таки да это дерьмо смотреть за бабки 100% не стоит. плюсы становятся полным отстоем))))
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Ну и что , думаете умно поступили Медиагруппа 1+1 начала кратковременные отключения сигнала абонентам - Цензор.НЕТ 7250 С начало надо подумать было . Кажись кто то борется с ватой в голове , а оказывается вот где вата Медиагруппа 1+1 начала кратковременные отключения сигнала абонентам - Цензор.НЕТ 6592 . У нас есть такие места где Т2 не берёт , а аналогового нет украинского , зато есть российское как здравствуйте , аналоговое пожалуйста . А на о купированной там вообще можно молчать смотрели со спутника украинские . В общем повернут на российский спутник и будут повышать свою любознательность об Украине с уклоном российским Так держать Да здравствует спутник лим 75 Медиагруппа 1+1 начала кратковременные отключения сигнала абонентам - Цензор.НЕТ 413
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1,5 млн. абонентов (т.е. домохозяйств) х 2,58 чел. (по данным госстата) = около 4 млн. граждан Украины. Цифры очень приблизительные, точно никто не знает. Встречал оценку в 3 млн. домохозяйств (т.е. около 8 млн. украинцев).
Теперь угадайте какие каналы останутся некодированными на "тарелке" и откуда будут получать информацию люди после этого?? Правильно - росиянские. Посмотрите этот АД месяц и вы возненавидите все украинское. Итого около 8 млн. украинцев через год будут совсем по другому относится к своей стране и особенно к власти. России даже делать ничего не нужно, все сделают "национальные" медиагруппы в погоне за возможной прибылью.
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після кодування залишиться купа інформаційних каналів , так що хто хоче може не піддаватися рос пропаганді, ну якщо вже дуже хочеться дивитися цей гімноканал , то відкритою буде міжнародна версія 1+1 http://www.vsetv.com/schedule_channel_282_week.html, так ,що зрада відміняється
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правильно нехер зомбировать население телевизор ....зло
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Так я их за бесплатно не смотрю, а за деньги и подавно не буду.
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натуральное вредительство + эконом подрыв государства.....
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ну будут смотреть 112, наш, ньюз вас с зиком - пемога!!!
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