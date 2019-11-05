 Трамп начал процесс выхода США из Парижского соглашения по климату

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Он займет год и завершится только на следующий день после президентских выборов 2020 года. Если Трамп проиграет выборы, то следующий президент может вернуться к соглашению в течение 30 дней.

В ООН получили официальное уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату подписали 197 стран. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX столетии. Оно вступило в силу 4 ноября 2016 года. По условиям соглашения, ни одна страна не может выйти из него в первые три года.

Выход из климатических соглашений был одним из предвыборных обещаний Трампа. Ранее он заявлял, что участие в них экономически невыгодно для США и чревато потерей рабочих мест, снижением зарплат, закрытием фабрик и сокращением финансового благосостояния американцев. По его словам, выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением стоило бы США к 2025 году почти трёх миллионов рабочих мест.

Недавно Трамп назвал это масштабным переводом богатства из Америки в другие страны, заявив, что это односторонний процесс.

Глава организации "Советники по климату" Найджел Первис, который возглавлял переговоры по климату от Госдепартамента в администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, отмечает, что подписанное США соглашение – это не налог на американцев. Оно не обязывает никакую страну производить какие-либо финансовые выплаты, поясняет он.

Критики Трампа считают, что отказ Вашингтона от Парижского соглашения нанесет удар по усилиям мирового сообщества в борьбе с глобальным потеплением. США занимают второе место после Китая по выбросам в атмосферу углекислого газа. Бывший президент США Барак Обама, подписавший соглашение, обязался к 2025 году сократить объем вырабатываемых парниковых газов на 26–28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.