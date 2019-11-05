[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.57 27.24
 Финансы, Макроэкономика
  2535  12
Все про:банки (3562) Зеленский (425) Коломойский (939) МВФ (1055) Приватбанк (1018)

 МВФ отложил финансовую помощь для Украины, – Wall Street Journal

Международный валютный фонд отложил финансовую помощь для Украины, потому обеспокоен тем, что президент Владимир Зеленский не возместит миллиарды долларов, предположительно разграбленных банками.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, передает БизнесЦензор.

По данным издания, представители МВФ сказали Зеленскому, что он должен преследовать выведенные деньги, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством.

Фонд намекнул на эти опасения, когда заявил, что отложил одобрение новой финансовой помощи в сентябре. Чиновники МВФ обнаружили "недостатки в законодательной базе, повсеместную коррупцию и значительную часть экономики, в которой доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи", - заявил тогда Рон ван Руден, глава миссии фонда в стране.

Представители украинского центрального банка заявили The Wall Street Journal, что они полны решимости смягчить МВФ и вернуть недостающие банковские депозиты.

"МВФ и другие международные партнеры ожидают, что мы должны приложить все усилия, чтобы вернуть эти деньги", - сказала в середине октября Катерина Рожкова, первый заместитель главы Нацбанка Украины.

Глава НБУ Яков Смолий заявил журналу, что надеется получить новый кредит МВФ для Украины к концу года.

По данным издания, МВФ задерживает следующий транш для Украины до тех пор, пока не убедится, что правительство Зеленского будет настойчиво пытаться вернуть около $15 миллиардов, украденных из более чем 100 банков, включая "ПриватБанк", которым ранее владел Игорь Коломойский.

Чиновники НБУ в интервью заявили, что большая часть из $15 миллиардов была выведена из Украины через компании, принадлежащие акционерам банков или контролируемые ими, оставив простых вкладчиков с пустыми руками.

Как сообщалось, после переговоров с украинской делегацией в Вашингтоне директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон 18 октября сообщил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется в Украину для переговоров о новой программе кредитования в течении ближайших недель , уточнив, что речь идет о новой трехлетней программе, а ее объем еще обсуждается.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина рассчитывает достичь соглашения об условиях новой программы кредитования с Международным валютным фондом (staff level agreement) после переговоров в Вашингтоне в октябре и открыть новую программу сотрудничества с МВФ в декабре 2019 года.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину 26 сентября, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ. 

В конце октября премьер Алексей Гончарук заявил на форуме в Мариуполе, что власти Украины надеются в ближайшие недели на приезд миссии МВФ и достижение договоренности по новой программе кредитования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157793
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Здесь у Зе увильнуть или отшутится уже не получится.
 показать весь комментарий
 
Пока у власти был "барыга и вор", МВФ без проблем давала кредиты. А вот когда пришел клоун "слуга коломойского народа" ... тут вот сразу фигвам...
 показать весь комментарий
 
так украл же в основном Коломыга,заказчик зеленого перфоманса
а когда его отодвинули от Привата и выперли из страны , он обиделся и устроил выборы Зеленого Клоуна
Так доходчиво ?
Выпер его кстати "соевый барыга"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Здесь у Зе увильнуть или отшутится уже не получится.
 показать весь комментарий
 
 
Пока у власти был "барыга и вор", МВФ без проблем давала кредиты. А вот когда пришел клоун "слуга коломойского народа" ... тут вот сразу фигвам...
 показать весь комментарий
 
 
"МВФ задерживает следующий транш для Украины до тех пор, пока не убедится, что правительство Зеленского будет настойчиво пытаться вернуть около $15 миллиардов, украденных из более чем 100 банковИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3157793"

Соя, а ну розажіть но мені- у чому тут зрада?
 показать весь комментарий
 
так украл же в основном Коломыга,заказчик зеленого перфоманса
а когда его отодвинули от Привата и выперли из страны , он обиделся и устроил выборы Зеленого Клоуна
Так доходчиво ?
Выпер его кстати "соевый барыга"
 показать весь комментарий
 
 
нормально .скоро и зарплати перестанут платить .а там голодные бунти .... 33 год ))
 показать весь комментарий
 
МВФ - Зеленский должен выполнить обещания - очистить банковскую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством. Зеленский сам шестерка Коломойского! На что они надеются??? пф... я не удивлюсь, если он Коломойскому еще приватбанк вернет.
 показать весь комментарий
 
"Кто девушку ужинает, тот её и танцует"©
Похоже те, кто заказывают в Украине музыку, решили слить. Вопрос - слить кого или что? Только ЗЕ-сброд во главе с Сиплоголосой зЕхидной или всю державу? Именно в эти дни ровно 100 лет назад накрывалась мокрьім рядном УНР. Не хотелось бы, но вполне можем отметить сомнительный юбилей полномасштабной исторической реконструкцией.
 показать весь комментарий
 
Реконструкція так і так буде - при владі онуки і правнуки тих, хто і "накрив мокрим рядном УНР".
 показать весь комментарий
 
Посадили на шпагат , тепер в разі розслідування як не крути а слідство вийде на новообраних і їх покровителів. Ну і безумовно на соєвих. Хто ж на таке піде . І тут на арену вчергове вийде Московія з її безмежними ресурсами . І все піде по колу . Але вислів, - ".домінують .неефективні державні підприємства або олігархи" , сам по собі цікавий, так як соєві такий пункт вимог замовчували , акцентуючи увагу лишень на підвищенні цін для "пересічних".
 показать весь комментарий
 
МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»



В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.

Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.


Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Золотое Киев Операция Объединенных сил Россия США
 
 
 
 
 
 вверх