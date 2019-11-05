 МВФ отложил финансовую помощь для Украины, – Wall Street Journal

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, передает БизнесЦензор.

По данным издания, представители МВФ сказали Зеленскому, что он должен преследовать выведенные деньги, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством.

Фонд намекнул на эти опасения, когда заявил, что отложил одобрение новой финансовой помощи в сентябре. Чиновники МВФ обнаружили "недостатки в законодательной базе, повсеместную коррупцию и значительную часть экономики, в которой доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи", - заявил тогда Рон ван Руден, глава миссии фонда в стране.

Представители украинского центрального банка заявили The Wall Street Journal, что они полны решимости смягчить МВФ и вернуть недостающие банковские депозиты.

"МВФ и другие международные партнеры ожидают, что мы должны приложить все усилия, чтобы вернуть эти деньги", - сказала в середине октября Катерина Рожкова, первый заместитель главы Нацбанка Украины.

Глава НБУ Яков Смолий заявил журналу, что надеется получить новый кредит МВФ для Украины к концу года.

По данным издания, МВФ задерживает следующий транш для Украины до тех пор, пока не убедится, что правительство Зеленского будет настойчиво пытаться вернуть около $15 миллиардов, украденных из более чем 100 банков, включая "ПриватБанк", которым ранее владел Игорь Коломойский.

Чиновники НБУ в интервью заявили, что большая часть из $15 миллиардов была выведена из Украины через компании, принадлежащие акционерам банков или контролируемые ими, оставив простых вкладчиков с пустыми руками.

Как сообщалось, после переговоров с украинской делегацией в Вашингтоне директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон 18 октября сообщил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется в Украину для переговоров о новой программе кредитования в течении ближайших недель , уточнив, что речь идет о новой трехлетней программе, а ее объем еще обсуждается.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина рассчитывает достичь соглашения об условиях новой программы кредитования с Международным валютным фондом (staff level agreement) после переговоров в Вашингтоне в октябре и открыть новую программу сотрудничества с МВФ в декабре 2019 года.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину 26 сентября, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

В конце октября премьер Алексей Гончарук заявил на форуме в Мариуполе, что власти Украины надеются в ближайшие недели на приезд миссии МВФ и достижение договоренности по новой программе кредитования.