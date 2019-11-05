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Все про:Нафтогаз (1901) облигации (660) евробонды (291)

 "Нафтогаз" размещает еврооблигации на $500 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 7,625%, сообщил источник в банковских кругах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Книга заявок на долговые бумаги компании была открыта в понедельник утром.

Единственным организатором размещения выступает Citi.

В НАК агентству подтвердили размещение евробондов, отметив, что спред к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском. "Сейчас - 127, в июле был 150", - отметили в компании.

В июле этого года "Нафтогаз Украины" разместил 3-летние еврооблигации на $335 млн и 5-летние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157790
 
 
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