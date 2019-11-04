 Прибыль "Укргидроэнерго" в третьем квартале превысила 1 миллиард

Согласно отчетности компании, чистый доход "Укргидроэнерго" за девять месяцев снизился на 5,4% (на 300,27 млн грн) – до 5,22 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль предприятия по итогам первых трех кварталов сократилась на 15,2% (на 498,28 млн грн) – до 2,77 млрд грн.

Как сообщалось, чистая прибыль ЧАО "Укргидроэнерго" в январе-июне 2019 года составила 1,19 млрд грн, что на на 3% или на 36,1 млн грн меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Укргидроэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль в 2,5 раза (на 2,2 млрд грн) по сравнению с 2017 годом – до 3,67 млрд грн, чистый доход – на 39,2%, до 7,96 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство владеет 100% акций общества.