 Министр инфраструктуры уволил руководителя порта "Южный", – СМИ

Об этом ЦТС стало известно из собственных источников, информацию также подтвердил собеседник в Министерстве инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Анатолий Яблуновский возглавил ГП МТПЮ 23 июня 2018 года, на этой должности он сменил Виталия Жуковского.

До этого с апреля 2017 года Яблуновский возглавлял администрацию Херсонского морпорта, работал замначальника порта по эксплуатации ГП "Измаильский морской торговый порт", и.о. замдиректора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности ГП "Черноморский морской торговый порт". В 2001-2011 годы занимал должности заместителя и начальника грузо-разгрузочного района №2 ГП МТП "Южный".

Как сообщалось, "Южный" к середине октября перевалил 11,68 млн тонн грузов и выполнил годовой план предприятия на 77 дней раньше срока.

Ранее также сообщалось, что был уволен с должности исполняющий обязанности директора ГП "Одесский морской торговый порт" Виктор Войтко. Также министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы об увольнении со своих постов руководителя ГП МТП "Черноморск" Сергея Сечкина и директора ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" Константина Волощука.

До того Владислав Криклий подписал приказ об увольнении директора госпредприятия "Николаевский морской торговый порт" Сергея Митченко.

16 октября Кабинет министров Украины возложил выполнение обязанностей директора ГП "Одесский морской торговый порт" на Алексея Маськовского.