 Прибыль "Укрэнерго" превысила 4 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Чистый доход компании за девять месяцев возрос в 3,7 раза (на 11,51 млрд грн) – до 15,81 млрд грн, валовая прибыль – в 1,7 раза (на 1,54 млрд грн), до 3,85 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам первого полугодия прибыль "Укрэнерго" составила 1,77 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 2,24 млрд грн.

НЭК "Укрэнерго" в 2018 году получило 2,5 млрд грн чистой прибыли, что в 1,4 раза больше, чем в 2017-м (1,75 млрд грн).

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Напомним, тарифы "Укрэнерго" с 1 июля увеличились за счет включения в их структуры затрат, которые ранее лежали на ГП "Энергорынок". В частности, в тариф на передачу НКРЭКУ заложила затраты на покупку технологических потерь электроэнергии в магистральных сетях, а также средства на возмещение ГП "Гарантированный покупатель" расходов на оплату электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу.