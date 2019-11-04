 Власти Львова временно запретили движение карет в центре города

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу львовского горсовета.

"На неделю мы приостановили процесс катания гостей и львовян на лошадях. Мы должны проверить все на предмет безопасности. В европейских столицах это норма, во Львове не было никаких инцидентов… За неделю времени проведем весь ряд мероприятий, круглые столы, обсуждения, и после того будем принимать окончательное решение", – сообщил Садовый.

Городской голова напомнил, что ранее неизвестные бросили петарду под лошадь, после чего конь сломал скамейку, на которой сидела несовершеннолетняя девушка, пострадавшая вследствие инцидента. Сейчас она находится в больнице.

"Мы требуем от полиции найти тех нелюдей, которые бросили петарду, потому во время войны использовать петарды и салюты – это преступление, это фактически покушение на убийство. Каждый человек может спрогнозировать, как будет вести себя лошадь, если под нее бросить петарду. У нас есть камеры по всему городу, если будет воля и желание сотрудников полиции найти тех людей, то они их найдут", – добавил Садовый.