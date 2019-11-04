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Все про:прибыль (954) Ryanair (237) пассажиропоток (312)

 Ryanair увеличил перевозки пассажиров на 11%

Читая прибыль авиакомпаний группы Ryanair в первом квартале 2020 финансового года (апрель-сентябрь 2019 года) составила 1,15 млрд евро, оставшись на уровне аналогичного периода прошлого финансового года, говорится в отчетности лоукоста. При этом перевозки пассажиров выросли на 11%, до 85,7 млн человек.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

За отчетный период Ryanair увеличил доходы на 11%, до 5 млрд 389,6 млн евро. От продажи билетов группа получила 3 млрд 735 млн евро (+5%), тогда как от продажи дополнительных услуг - 1 млрд 654,6 млн евро (+16%).

В Ryanair отметили, что данные показатели были достигнуты на фоне 5% уменьшения среднего тарифа, который составил 44 евро. При этом лоукост на 16% - до 19 евро с пассажира - увеличил средний доход от реализации дополнительных услуг. Основными факторами роста стали увеличение спроса на услуги приоритетной посадки и выбора места.

Ключевые цифры работы Ryanair в первом квартале 2020 финансового года:

  • средний тариф: 44 евро (-5%);
  • дополнительные услуги в среднем с пассажира: 19 евро (+16%);
  • общий средний доход с пассажира: 63 евро (+1%);
  • себестоимость перевозки одного пассажира: 48 евро.

Общий расходы Ryanair в первом квартале 2020 финансового года составили 4 млрд 101,3 млн евро:

  • топливо - 38,7%;
  • сборы аэропортов и хэндлинговых компаний - 16,1%;
  • расходы на персонал - 14,2%;
  • аэронавигация - 10,4%;
  • амортизация - 9,3%;
  • расходы на маркетинг и дистрибуцию - 7,3%;
  • расходы на техническое обслуживание и запчасти - 3,3%;
  • расходы на аренду самолетов - 0,7%.

Низкие затраты на аренду самолетов можно объяснить тем, что авиалайнеры находятся в собственности лоукоста. Таким образом, затраты по ним идут в графе амортизация.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157730
 
 
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